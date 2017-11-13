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13.11.2017
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«Корешки» и «журналюги» постреляли в Минске в память о генерале

В Минске в картинг-центре «Форсаж» состоялся «Кубак генерала Фралова» – первый турнир по стрельбе имени генерала Валерия Фролова на призы «БелГазеты».

Борьба за победу прошла в мощном, временами порывистом и упорном противостоянии «корешков», «журналюг» и «отморозков», что со стороны генерала Фролова всегда звучало в качестве комплиментов максимально высокой степени в отношении узкой группы людей.

Уже утром в день третьей годовщины со дня ухода из жизни генерала Фролова бодро отрапортовал Станислав Шушкевич: «Мы как раз сейчас сидим с его лучшим другом Александром Комаровским, вспоминаем генерала добрыми словами». «Да, и рюмку в память о Валерии обязательно поднимем! – подхватил Сан Саныч, пишет в большом фоторепортаже Белгазета. – Помним о нем, помним о его делах, помним о его планах».

– Я настолько сильно уважал генерала, что намерен сегодня одержать победу в турнире, – заявил с порога первый участник турнира, пришедший раньше других, Григорий Костусев, председатель партии БНФ.

Тут же появились и другие претенденты на победу.

– Сейчас посмотрим, кто кого перестреляет, – следом за приветствием адресовал всем протестный политик, но романтик и поэт в душе Владимир Некляев.

– Не знаю, не знаю, сейчас посмотрим, – многозначительно оценивал свои шансы бунтарь и будущий лидер Дмитрий Дашкевич.

Не менее таинственно и с претензией на успех переглядывались главный тунеядец страны Сергей Скребец и затаившийся в системе ЖКХ Владимир Новосяд. Уверенно оценивал свои силы улыбающийся и спешащий многое успеть Николай Статкевич: «Ха! Поборюсь за награды обязательно!»

В первом виде - стрельбе из автомата, - где за победу боролись два десятка человек, острая борьба развязалась почти между всеми участниками, оказавшимися неплохо подготовленными стрелками. Когда казалось, что победу в этой категории разделят Сергей Скребец и Дмитрий Дашкевич, выбившие внушительные 197 очков из 200, на предложение подключиться к участникам турнира откликнулся журналист «Белсата» Алесь Силич со словами: «Да, можно пострелять немного».

А много и не потребовалось. Алесю Силичу хватило и 198 очков для того, чтобы стать победителем и получить «Кубак Фралова - 2017»: «Очень неожиданно и приятно получилось. Генерала я знал и очень уважал».

Ко второй части программы все подошли на максимуме возможностей, уже достаточно разогревшись, расслабившись и почувствовав соревновательный дух. Марина Адамович, самый верный, надежный и неизменный спутник Николая Статкевича, поначалу не горела желанием тратить время на столь странное занятие, как стрельба, но в процессе настолько увлеклась, что уже вне соревновательной программы бросала смелые вызовы своему мужу.

Активист «Правого альянса» Юрий Каретников, который регулярно приходил на выручку генералу Фролову в самых разнообразных вопросах, в паузах между стрельбой кивал головой: «Да, классно все вышло! Очень позитивная атмосфера и память о генерале отличная!». Сын Валерия Фролова Дмитрий с удовольствием принимал в свой адрес заверения в том, в чем он вряд ли когда-то сомневался и уже никогда не засомневается, – у него был невероятный в очень разных смыслах отец.

«Человек чести и совести, человек слова, человек дела»; «Добрейший человек с очень своеобразным, но очень тонким чувством юмора»; «Доброжелательный ко всем, но очень строгий к самому себе»; «Немного из другого времени, но очень проницательный и дипломатичный политик»… Воспоминаниями и характеристиками в адрес генерала Фролова щедро делились Статкевич, Некляев, Скребец, Новосяд, Дашкевич…

В стрельбе из пистолета призерами стали Марина Коктыш и Николай Статкевич, а победу одержал Григорий Костусев, который даже хорошенько пригубил из кубка: «В честь моего доброго друга и прекрасного человека!». Победители и призеры турнира получили памятные призы от «БелГазеты», в т.ч. кружки с изображением генерала и надписью «Кубак Фралова - 2017». Точно такая же кружка досталась и Владимиру Некляеву после того, как он посетовал, что «без кубка могут домой не пустить».

 
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