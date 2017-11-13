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Политика
13.11.2017
Лукашенко: «Мы не делим Россию и Беларусь по границам»

В понедельник президента Беларуси провел переговоры с губернатором Калининградской области.

– Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее – назвали его Союзным государством, – сказал Александр Лукашенко, встречаясь с Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

Он обратил внимание на отдельные вопросы, с которыми сталкивается как Беларусь, так и Калининградская область, а в ее лице Россия:

– То, что происходит на границах с Беларусью, – это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят – и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты на лицо говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов.

Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо.

 
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