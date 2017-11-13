Как богатеют в Америке компании с белорусскими корнями

Три компании, имеющие офисы в Минске, вошли в топ -500 самых быстрорастущих технологических бизнесов Северной Америки 2017.

В рейтинг Technology Fast 500 Ranking, который ежегодно составляет международная консалтинговая компания Deloitte на основании динамики по выручке за последние пять лет, включены разработчики программного обеспечения WorkFusion и Oxagile и производитель электронных гаджетов Fitbit.

143-е место заняла американская компания WorkFusion, которая создает программное обеспечение для обработки данных с применением искусственного интеллекта.

Компания была основана в 2010 году Максом Янкелевичем и Андреем Волковым в Минске, где сейчас располагается главный центр разработки – «Воркфьюжен системс». Также офисы WorkFusion находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Сингапуре. Рост выручки за пятилетие составил 770%. В начале этого года WorkFusion привлекла 35 млн долларов инвестиций от пула инвесторов во главе с фондом Georgian Partners.

157-я строчка у компании из Сан-Франциско Fitbit, которая приросла за указанный период на 700%. Компания производит фитнесс-гаджеты, минский офис («Фитбит Бел») был открыт в 2010 году.

На 393-й позиции в этом году оказалась компания Oxagile, которую основали в 2005 году белорусы Дмитрий Карпович и Сергей Марчук.

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