«Страна не только для жизни, но и для бизнеса». Кобяков рассказал, как изменится Беларусь

Премьер впервые выступил на открытии Всемирной недели предпринимательства в Минске.

В понедельник, открывая международную конференцию, глава правительства Беларуси Андрей Кобяков заговорил о планах властей по «максимальной либерализации предпринимательской деятельности».

В частности, он напомнил, что в стране уже подготовлен пакет из десяти нормативно-правовых актов, восемь из которых уже подписаны главой государства, а еще два находятся на рассмотрении.

– Серьезно реформируется направление контрольно-надзорной деятельности, – отметил он. – Акцент перенесен на профилактическую составляющую, введен институт налогового консультанта. Теперь у предпринимателей появилась возможность получить профессиональные советы специалиста, который будет нести ответственность за свои рекомендации.

Кобяков также напомнил, что правительство «радикально сокращает объем обязательных требований, санитарно-экологических норм и технических стандартов» для бизнеса.

– Расширяются возможности для доступа к финансовым ресурсам, в первую очередь, при помощи Банка развития. Через этот канал инициативные предприниматели могут на конкурсной основе получить долгосрочные кредиты на привлекательных условиях для реализации своих проектов, – добавил он.

Интересно, что, приглашая иностранных инвесторов в страну, премьер-министр обронил любопытную фразу: чиновник признался, что хочет, чтобы Беларусь стала «не только страной для жизни, но и для бизнеса».

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