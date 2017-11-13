Как в Москве задержали Игоря Талькова-младшего, когда он пел песни отца

Его и еще одного музыканта забрали полицейские у здания Государственной думы на акции зоозащитников.

— Они приехали поддержать голодающих зоозащитников у Думы, исполнили песен шесть, потом подъехал автозак, и их забрали полицейские, — рассказал «Новой газете» один из участников акции Юрий Корецких.

По словам полицейских, музыкантов задержали для проведения профилактической беседы. Затем их доставили в отдел полиции по Тверскому району.

— Они якобы мешали проходу граждан, — уточнил активист.