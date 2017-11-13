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Общество
13.11.2017
Евгений Федоров
«Вот где поле непаханое для налоговиков и следователей! Только не полезут они на него, ибо получат по зубам»

Похоже, некоторые белорусы нашли хороший ответ на квартирный вопрос.

Любопытную статистику озвучило Министерство по налогам и сборам, которое напомнило, что почти 148 тысячам белорусов в 2017 году нужно уплатить налог на недвижимость, так как они владеют двумя и более квартирами.

Причем, как оказалось, за прошлый кризисный год число владельцев нескольких квартир в Беларуси не уменьшилось, а, напротив, выросло на 17 тысяч человек! И это при том, что реальные доходы белорусов в течение года только сокращались.

Такие цифры вызвали противоречивую реакцию в Байнете.

«Вот где поле непаханое для налоговиков и следователей! Только не полезут они на него, ибо получат по зубам», – негодуют одни пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«А что вы предлагаете: забрать все и поделить между бедными? Уже проходили, да и проблему это не решает. Проблема невозможности решения жилищного вопроса не в собственниках нескольких квартир, а в том, что для 90% работающего населения заработать себе на квартиру в этой стране честным трудом невозможно», – отвечают им другие.

На что каждый житель Беларуси уже потратил 2000 рублей?

 
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