Валюту мы добываем «весьма дорогой ценой»

Как белорусские налогоплательщики кормят россиян и сколько на самом деле стоит молоко — об этом доктор экономических наук профессор Борис Желиба.

— Зачем государство держится за отсталые сельхозпредприятия?

— Это вопрос политический. Все развитые страны давно сделали ставку на частную собственность на землю и частников в сельхозотрасли. А у нас стиль руководства состоит в том, чтобы все предприятия были государственными и подчинялись единым командам, то есть были под полным управлением.

Суть государственного устройства Беларуси – это решение важнейших вопросов из единого центра, а при частной собственности все свободны в принятии своих решений.

Белорусские власти допускают частную собственность только в таких не решающих отраслях, как торговля и услуги. А что касается базовых отраслей — промышленность, сельское хозяйство, то здесь все должно подчиняться единому центру.

Хотя и у нас есть фермеры. И статистика показывает, что хозяйствуют они более эффективно. Но есть стандартная отговорка: мол, на селе осталось мало населения и там уже некому работать, мало желающих идти в фермеры, поэтому лучше развивать крупнотоварное сельскохозяйственное производство.

— За счет чего и кого власти собираются доводить отсталые сельхозпредприятия до положительных результатов: выхода на рентабельное производство, как потребовал глава государства?

— Пока это все лозунги и уверения, что руководство проявляет неустанную заботу, отслеживает ситуацию. Но если посмотреть, сколько средств выделяется на сельское хозяйство и каков результат с каждой денежной единицы, то в целом отрасль без субсидий из бюджета остается убыточной. И я думаю, что эта система не будет меняться.

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