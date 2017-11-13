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13.11.2017
Илья Лопато
Гейм. Сет. Минск.

В минувший уик-энд на «Чижовка-Арену» ехали целыми семьями. Минск впервые принимал финал Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных. В решающем матче сошлись Беларусь и США.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

Люди запасались терпением и едой, а в перерывах радостно звонили знакомым: «Знаешь, где мы? На теннисе!»

За неделю до старта сообщалось, что все билеты раскуплены. Но, как в первый, так и второй день некоторые трибуны рябили пустыми местами. «Недошедшие» многое упустили.

Не обошлось без курьезов. Когда кто-то в первый раз, поддерживая Александру Саснович, начал скандировать «Са-ша! Са-ша!», на трибунах пошел лёгкий смешок: все два дня на матчах присутствовал еще один Саша, не нуждающийся в представлении.

Арина Соболенко после первого игрового дня в общении с журналистами призналась, что для неё поддержка трибун очень важна, добавив, что ждет от публики еще больше эмоций.

В нужные моменты белорусы действительно не жалели ни голоса, ни ладоней – уровень адреналина на трибунах просто зашкаливал.

Хотя «заводились» не все.

«В 102 секторе почти никто не кричит, люди шугаются моей дудки и смотрят как на ненормального», – прокомментировал в группе болельщиков один из белорусов.

Было заметно, что выражать эмоции для многих сидящих на трибунах было непривычно. Складывалось ощущение, что люди просто боятся хлопать или кричать. В итоге в первый день немногочисленная группа американских болельщиков иногда перекрывала по активности всю арену.

Кроме прямых трансляций на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 5» турнир транслировали ещё 36 телеканалов в 157 (!) странах мира, что стало своеобразным рекордом.

Второй день финала казался еще более заряженным, чем первый. Именно в воскресенье решалось, кто завоюет кубок. Белорусские теннисистки показывали силу и характер, даря болельщикам чувство сопричастности к историческому моменту. Увы, не хватило чуть-чуть. Матч закончился победой США – 3:2.

«Мы еще покажем себя»

Когда Александра Саснович вернулась в игру с 2:5 в поединке против Слоан Стивенс, а потом и выиграла его, ликовала вся «Чижовка-арена». Даже служба охраны и сотрудники общепита спорткомплекса не могли скрыть эмоции радости.

Всё решалось в парном матче, на который американки сделали замену, заявив Коко Вандевеге. Американка, недавно вошедшая в топ-10, каждой своей игрой в Минске доказывала, что достойна своего рейтинга. Не дрогнула она и в решающем матче.

Капитан белорусской сборной Эдуард Дубров решил рискнуть и заявил на пару Соболенко и Саснович. На пресс-конференции Александра отметила, что это был их первый матч в дуэте с Ариной.

«Это был наш дебютный сезон в группе сильнейших Кубка Федерации. Я считаю, что это не неудача, – отметил капитан белорусской сборной Эдуард Дубров. – Быть вторыми из 95 сборных мира эта большой успех маленькой страны. И если девчонки могут играть так с теннисистками топ-10 и топ-20, то и сами могут там оказаться. Думаю, болельщики не разочарованы и знают, что следующая наша цель – победа в Кубке Федерации».

Зал для пресс-конференций за час до полуночи теннисистки покидали под аплодисменты журналистов. В этот вечер они доказали, что умеют бороться и побеждать.

«Мы еще молоды. Пускай приз берут девочки постарше. У нас все впереди», – резюмировала Александра Саснович.

 
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