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Арина Холина, sexandstyle.ru
Арина Холина: Воззвание к «толстым», «нестильным» и «немоложавым»

Женщины так себя ненавидят, что иногда становится страшно, ей богу. (не шучу – именно страшно). Ты видишь милого человека, симпатичного, умного – и все хорошо, пока откуда-нибудь не вылезает кромешная само-мизогиния.

Взорвал комментарий на тему бархата в одежде – это, мол, «на худую, моложавую, стильную». На месте бархата могло быть что угодно – хоть брюки, хоть туфли лодочки.

Эти выплески комплексов можно найти когда угодно и где угодно. Ты читаешь, что платки Эрмес – для женщин в возрасте (читай – боюсь выглядеть старше до усрачки, и кто-то умный наплел, что яркие цвета «старят»). Читаешь «Объемные вещи идут только высоким и тощим» (читай – я жирная, я колобок, я себя ненавижу).

Когда эти женщины говорят «О, это для…» (и тут по списку) — вот это страшно потому, что они в свои тридцать, тридцать пять, сорок лет уже считают себя безнадежными. Ага, старыми, толстыми, немодными.

Я тут читают английский детектив, написанный женщиной, – и там героиня (автор – ее прототип) на полном серьезе (это реально без иронии!) говорит сама себе, что джинсы в ее возрасте уже не стоит носить. Ей 40! 40, Карл!

Я готова увидеть любое мнение – даже нелепое, но одно дело – мнение, а другое – вот эти лютая застарелая ненависть к себе. Когда из всех этих «мнений» лезет признание – я уродина, я себя не люблю, я никчемная, я никому не нравлюсь.

Вот этот несчастный бархат – очень пластичная, деликатная (для фигуры), очень комфортная ткань, из которой можно сделать, что угодно – хоть прямое платье, хоть пышную юбку, хоть платье в стиле 50х, которое идет любой женщине. Судя по всему, многим кажется, что бархат монументален – и мне хочется понять, где они разжились этой уникальной точкой зрения.

Правда в том, что люди с таким отношением к себе – они уверены, что им не идет ничего. Особенно то, что они видят на относительно стройных, но, главное, на уверенных в себе женщинах. Эти закомплексованные девушки – они действуют от обратного: если платье на уверенной типа модельке, то им оно точно не пойдет, потому что они то сами – не такие уж тощие, и точно неуверенные. Вопрос ни в стиле, ни в ткани, ни в фасоне – а лишь в сравнении себя с более привлекательными (по их мнению!) женщинами.

Это очень грустно. Я люблю дать какой-нибудь бодрый и агрессивный совет, но понимаю, что в этом случае это ни на что не повлияет. Там корни, как у винограда – вросли в камни. Хотелось бы лишь умолять: «Девушки, ну вы хотя бы отслеживайте эти свои беспорядки в голове, попытайтесь отделить реальность от вашего воображаемого мира. Пожалуйста».

Белые женщины себя ненавидят. А Рианна всех на пальце вертела

 
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