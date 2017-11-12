Неизвестные угрожают солдату, который служит в Печах

Неизвестные угрожают солдату-срочнику С. (не указываем имя из соображений безопасности), который служит в Печах.

Сообщения угрожающего содержания начали поступать ему ещё 13 октября. Незадолго до того С. оставил несколько комментариев в группе, посвящённой гибели Александра Коржича — ещё одного срочника из Печей.

Скриншот из «ВКонтакте»

11 ноября сообщение с настоятельной просьбой «побеседовать» про С. получила его бывшая девушка. Когда она попыталась выяснить, в чём дело, переписка прекратилась: «Это Шутка. Оливидерче».

Скриншоты из «ВКонтакте»

Автор первого сообщения подписан как Олег Ткачёв. Судя по страничке «ВКонтакте», он из Бобруйска. Однако профиль может оказаться фейковым. Сообщение с угрозой отправлено 13 октября, а такое же фото на аватаре в своём профиле «Ткачёв» поставил только в ночь на 14 октября:

Второе сообщение подписано человеком по имени Алексей Пивоваров. Майор с такими именем и фамилией есть в Инспекции по делам несовершеннолетних в Калинковичском РОВД. Иначе говоря, с близкими С. — возможно, из-за тех же комментариев о части, в которой служил Саша Коржич, — может хотеть пообщаться милиция.

Еврорадио связалось с Алексеем Пивоваровым и описало ему ситуацию. Он поинтересовался, откуда у нас его телефон (есть на сайте РОВД) а затем ответил, что не имеет отношения к переписке, и порекомендовал написать заявление в милицию.

Кроме того, сложно представить себе две вещи. Во-первых, что милиционер официально приглашает кого-то на беседу через мессенджер. А во-вторых, что он заканчивает переписку о необходимости поговорить с кем-то словами: «Это Шутка. Оливидерче». Личными данными инспектора мог воспользоваться кто-то, кто продолжает давить на С. и его близких.

С. проходит обучение в 307-й школе 72-й гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. По информации Еврорадио, в середине октября пятеро сержантов из 307-й школы были задержаны по подозрению в неуставных отношениях. Отец одного из солдат, также служащего в этой школе, рассказал, что задержания продолжались до конца октября.