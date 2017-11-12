Трагедия в Могилевском районе: при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

Погибли дочь хозяйки дома, находившаяся в декрете, внук хозяйки 2015 года рождения и гости - племянница и ее муж.

Фото Могилевского областного УМЧС

В результате пожара в жилом доме в деревне Липец Могилевского района погибли четыре человека, в том числе ребенок. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Сообщение о пожаре поступило ночью в воскресенье. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, кровля дома и перекрытие обрушились.

Фото Могилевского областного УМЧС

Со слов соседей, в доме могли находиться люди. Под обрушившимися конструкциями были обнаружены трупы троих взрослых и одного ребенка.

Хозяйка дома на момент пожара в доме отсутствовала - находилась у родственников в Могилеве.