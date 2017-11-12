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Общество
12.11.2017
Белорус покорил самую высокую пирамиду Австралии и Океании

Уроженец Гродно Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании - пирамиду Карстенс и водрузил там флаг Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОНТ, на счету Вадима Фролова это уже четвертый пик из главной программы альпинистов «Семь вершин» - покорение высших точек всех шести континентов.

Вадим Фролов

Пирамида Карстенс - самая экзотическая вершина Австралии и Океании. Совершать восхождение группе, в составе которой был белорус, пришлось в очень опасной обстановке. Противником альпинистов была не только погода (высокая влажность и перепады температур), но и сложная обстановка в провинции Папуа: местные папуасы-бандиты воюют с полицией и населением. Из-за опасности нападения к подножью пирамиды альпинистов доставляли вертолетом. Поэтому они и решили отказаться от акклиматизации. Обычно на это тратят до трех дней.

На пике высотой в 4 884 метров Вадим Фролов развернул флаг Беларуси. На вершине пирамиды Карстенс также был развернут и флаг Гродно. В тот день, кроме белорусского, на пике были еще два флага: российский и украинский.

Главная мечта для Вадима Фролова сейчас - Эверест. Он хочет подняться выше «зоны смерти» - 8 тысяч метров над уровнем моря.

 
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