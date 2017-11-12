Саснович фантастическим камбэком сравняла счет в матче Беларусь – США

12 ноября во втором поединке финала Кубка Федерации, неофициального чемпионата мира для женских теннисных сборных, на корте сошлись Александра Саснович и Слоан Стивенс.

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К этому моменту американки вели в матче со счетом 2:1. Победа Стивенс делала сборную США обладателем Кубка Федерации-2017.

И поначалу 13-я ракетка мира переигрывала 87-ю. Первый сет остался за Стивенс, которой хватило для успеха одного брейка.

Зато во втором «Чижовка-Арена» пела и плясала. Саснович, нащупав слабые места американки, доминировала на корте.

Настоящая драма развернулась в третьем сете. В его середине Слоан взяла подачу Саши и вела со счетом 5:2. Но подать на матч не смогла. Фантастический камбэк Саснович позволил ей вернуться в игру.

При счете 6:5 белоруске достаточно было взять свою подачу. Но это было бы слишком просто для лихого сюжета, который творят наши девушки. Американке удалось сделать брейк, и игра продолжилась.

Но следующие два гейма всё-таки остались за Сашей. 4:6, 6:1, 8:6 – Саснович побеждает и сравнивает счет в матче.

2:2 – и теперь всё решится в парной встрече. У белорусок на корт выйдут Александра Саснович, только что отыгравшая около двух с половиной часов в «одиночке», и Арина Соболенко. Им будет противостоять дуэт американок: Коко Вандевеге-Шелби Роджерс.