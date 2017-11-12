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12.11.2017
Алена Антонова
Мэры, о которых белорусы могут мечтать

Просматривая новости из жизни соседних стран, государств из бывшего постсоветского пространства или дальнего зарубежья, порой диву даешься, как далеки они от наших реалий.

Вот, скажем, представляете себе заголовок на сайте белорусского СМИ вроде «Жена мэра Минска – новая икона стиля» или «Жена витебского губернатора стала новым секс-символом Беларуси». Или чтобы в интервью мэр Хойников, например, признался, что критиковать власть - это нормально, а глава Слуцкого райисполкома призвал министра обороны уйти в отставку из-за огромного числа промахов в его работе.

Для других стран подобные истории – обычные новости, которые мало кого удивляют.

Грузины могут ходить на модные показы жены мэра Тбилиси - дизайнера и бывшей модели агентства Elit Ануки Арешидзе или обсуждать ее наряды в соцсетях.

А по количеству подписчиков в Инстаграме (177 тысяч!) жена мэра Тбилиси может конкурировать со всеми руководителями белорусской «вертикали» и их женами вместе взятыми.

Каха Каладзе (в прошлом капитан сборной Грузии и защитника итальянского «Милана»)  недавно был избран мэром Тбилиси, набрав более 51 процента голосов. Это как если бы у нас Александр Глеб решил податься в политику и возглавить Мингорисполком. Фантастика, не правда ли?

Смотришь снимки в Инстаграме Каладзе и видишь красивого мужчину. Вот он играет с собакой, обнимает жену или гуляет с детьми. Живой человек, а не дядька в костюме из исполкома. Вряд ли он спрашивал у президента согласия на то, чтобы зарегистрироваться в соцсети.

Это он после избрания пообещал создать мэрию открытых дверей  и в интервью говорит о том, что  критиковать власть — это абсолютно нормально для демократического общества.

Мэр Лондона Садик Хан - первый мусульманин, ставший мэром столицы страны-члена ЕС. Фото Reuters

Мэр Лондона Садик Хан в это воскресенье, 12 ноября, призвал главу МИД Великобритании Джонсона уйти в отставку из-за огромного числа промахов в его работе в качестве главы британской дипломатии, сообщает Reuters.

Какие бы скандалы ни сотрясали наши министерства, на подобные поступки не способен ни один из назначенных Лукашенко градоначальников.

Foto DELFI.lt

А этот молодой мужчина — мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Два года назад посол России в Литве пригласил его в Крым. Тот ответил, что посетит Крым по приглашению Украины.

— Такие вещи следует принимать очень серьезно, — сказал Шимашюс журналистам. — Мне кажется, было важно напомнить, что он совершенно не прав, приглашая на оккупированную территорию. У меня был один ответ: я с удовольствием еще раз побываю в Крыму, но когда получу приглашение не от него, а от посла Украины.

Трудно представить, чтобы подобный диалог состоялся с кем-то из белорусских чиновников, несмотря на позицию официального Минска.

О таких мэрах – политиках, способных на поступки, которые могут принимать самостоятельные решения и не боятся, что сверху постучат и погрозят пальцем, белорусы пока могут только мечтать – по крайней мере, до тех пор, пока не будут их выбирать.

 
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