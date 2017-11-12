Кубок Федерации: Соболенко проиграла Вандевеге

12 ноября на «Чижовка-Арене» продолжился финал Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных команд.

После первого дня счет в матче Белврусь – США был равным – 1:1.

В воскресенье первыми на корт вышли Арина Соболенко и Коко Вандевеге. Белоруска в первом сете играла лучше, чем в победном субботнем. Однако соперница у неё на этот раз тоже была еще сильнее…

Долгое время Соболенко и Вандевеге брали свои подачи. Первый брейк-пойнт и одновременно сетбол Арина заполучила в десятом гейме. Увы, в этот момент Коко выдала три очень хороших подачи подряд и восстановила равновесие.

Проиграла Соболенко и следующий гейм. Но потом использовала единственный шанс сделать обратный брейк – 6:6.

На тай-брейке Арина вела со счетом 4:1. И опять же в этот момент сказался опыт Коко, выигравшей пять розыгрышей подряд. Теперь же у американки появился двойной сетбол. Первый Соболенко отыграла, а второй – увы…

Такое развитие событий надломило нашу теннисистку. Во втором сете она уже не смогла бороться с Вандевеге на равных – 6:7 (5:7), 1:6.

Счет в матче стал 2:1 в пользу США. Теперь у белорусок уже нет права на ошибку.

Следующими на корт выйдут Александра Саснович и Слоан Стивенс.