Саакашвили: «Тебе понравилось бы, Петя, чтобы с твоим сыном так обращались?»

Политик рассказал, что вместе с его 11-летним ребенком в аэропорту Борисполь был задержан сопровождавший мальчика сотрудник грузинской службы госохраны.

Позднее экс-глава Одесской области сказал, что его сына два часа продержали в отдельной комнате без объяснения причин, сообщает Эхо Москвы. Украинские пограничники утверждают, что задержали ребенка до прибытия отца, поскольку мальчика с рейса из Тбилиси никто не встречал из близких родственников. Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что, когда Саакашвили приехал в аэропорт, ему передали сына, охранника не пропустили через границу в целях безопасности.

Михаил Саакашвили в Фейсбуке объяснил, что по законам Грузии его семье, как семье бывшего президента, положена пожизненная охрана.

«Моего сына обычно сопровождало должностное лицо, офицер государственной службы охраны Грузии, у которого была командировочная и доверенность на сына. Он возит его, когда моя супруга отсутствует и приезжал с ним много раз. Их три часа продержали в отдельной комнате, а потом охраннику объявили, что он не смог обосновать необходимость приезда в Украину, несмотря на наличие всех документов, и депортировали. Все это время им не разрешали звонить, и только когда его затолкали в самолет, он смог меня набрать.

Моего сына передали представителю авиакомпании, которая кинулась искать встречающих. Обычно охранник сам везет его из аэропорта домой, но после того как он перезвонил, я сорвался из дома и поехал в аэропорт, хотя изначально собирался вернуться в Киев лишь завтра утром. А что бы было, если бы меня не было дома!? На это ответа никто не дает. Плохо то, что, по моей информации, все эти депортации — личное распоряжение президента, а еще хуже, что так обращаются со многими».