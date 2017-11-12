Белорусы завоевали золото в синхронных прыжках на чемпионате мира в Софии

Золотую и бронзовую награды завоевали белорусские батутисты в синхронных прыжках на чемпионате мира в Софии.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров вместе с партнером по белорусской команде Олегом Рябцевым завоевали золотые медали. В финальном выступлении белорусы получили от судей 52,800 балла и заняли первое место, сообщает БЕЛТА.

В женских синхронных прыжках дуэт из Беларуси Татьяна Петреня и Мария Махаринская стали третьими — 47,600 балла.