Джулия Робертс: «Я устала носить чужое лицо. Настало время сбросить маски»

Актриса написала проникновенный пост в Инстаграме и удалилась из соцсети.

Джулия Робертс © Getty Images

Вот полная версия поста Робертс:

«Совершенство — это болезнь многих наций. Мы покрываем наши лица тоннами макияжа. Мы регулярно колем себе ботокс и морим себя голодом, чтобы достичь «идеального размера». Мы пытаемся исправить то, что совершенно в этом не нуждается. А то, о чём мы должны заботиться в первую очередь, остается без нашего внимания. Знаете, что это? Это наша душа. Душа, которая нуждается в тщательной заботе и уходе. Пришло время заняться ею.

Скажите честно, как вы можете ждать, что кто-то вас полюбит, если вы сами себя не любите? Перекраивая свою внешность, разве вы можете сказать, что довольны собой? Нет. Я хочу, чтобы вы четко поняли: не имеет значения, как ты выглядишь снаружи, если ты абсолютно пуст внутри.

Сегодня я хочу заявить всем: я больше не буду мириться с макияжем. Я не хочу наносить макияж, потому что я устала носить чужое лицо. Настало время сбросить маски. Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я — настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть.

Вы понимаете, что искусственная эстетика правит миром, держа нас запертыми в тюрьме своих иллюзий по поводу внешности? Вместо того чтобы жить и следовать нашему естеству, мы вынуждены исповедовать те каноны красоты, которые нам навязали. Но знаете что? Я устала от этого. И я говорю себе: стоп.

Я призываю всех вас остановиться и вспомнить, кем вы являетесь на самом деле, чего вы на самом деле хотите. Вспомнить, кто вы. Никто никогда не сможет на 100 % соответствовать критериям красоты. Внешний вид — последнее, что надо ценить в человеке. Всё, что имеет значение — это душа. Запомните это навсегда».

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