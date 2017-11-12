Романчук: «Богатство, созданное на деньги налогоплательщиков, превращается в руины»

Ярослав Романчук написал в Фейсбуке о том, как госимущество разлагается – и нет ответственных.

«Есть вещи и явления, которые объединяют всех, левых и правых, зелёных и красных, либералов и социалистов, только если они честны с собой и не замечены в конфликте интересов. Что делать с недвижимостью, станками и оборудование, которое не используется, как минимум, пять лет? Здравый смысл, логика и честность ответственного человека подсказывает: «Продай или отдай в руки тем, кто может вернуть хотя бы часть «замороженного» капитала в коммерческий оборот». Иначе ведь всё сгниёт, заржавеет и превратится в обезображивающий природу мусор.

Александр Лукашенко в Директиве № 4 приказал передавать неиспользуемое или неэффективно используемое имущество предпринимателям. Президент неоднократно грозился наказывать чиновников за безобразное отношение к государственным активам. Блокировка процесса передачи неиспользуемых активов в руки предпринимателей – это нанесение прямо ущерба стране. Недополученная выгода исчисляется сотнями миллионов долларов. Имущество разлагается – и нет ответственных.

У малого бизнеса нет денег на покупку переоцененной недвижимости. Ставки аренды кусаются. Часто случается, что арендаторов просто выгоняют с обжитых и обустроенных площадей, потому что чиновникам хочется угодить другим (своим коммерческим фаворитам) или банально выудить взятку.

По состоянию на 1.07.2017 г. неиспользуемого имущества в Беларуси было на 1865,3 тыс. кв. метров, что на 11,6% больше, чем было на такую же дату 2016 г. Казалось бы, экономический рост должен был бы включать в коммерческий оборот неиспользуемые активы и ресурсы, но получается наоборот. Предприниматели сидят на голодном пайке, без своей земли, недвижимости и производственного оборудования, а у государства, как нерадивого хозяина, богатство, созданное на деньги налогоплательщиков,

VIP-начальство умело забалтывает А. Лукашенко урожайностью, яйценоскостью, укосами и приплодами, а надо бы объяснить состояние использования производственных мощностей промышленных предприятий.

В этих активах «закопаны» десятки миллиардов долларов. Если в 2005 г. было использовано 100% мощностей для производства цемента, то на начало 2017 г. только 75%, по готовому прокату было 100%, стало 76%, по тракторам было 84%, стало 41%, станкам для металлов было 62%, стало 41%, грузовым автомобилям было 87%, стало 19%, мотоциклам было 15%, стало 2%. И все чиновники разводят руками. Виновников в инвестиционных провалах не найдешь потому что экономику душит коллективное сознательное распорядителей чужого (политиков и чиновников). А ведь надо-то совершить очень простое и понятное действие. Раздать (через лото, обыкновенную жеребьёвку или аукцион) не используемые ~2 млн. метров квадратных имущества. С правом собственности на землю. Бюджету будет легче. Предпринимателям будет лучше. На рынке труда появятся новые рабочие места.

Казалось бы, что в такой простой ситуации против не может быть никто. Ан, нет. Есть такие люди. Это те, кто продолжает получать номенклатурную, политическую или материальную выгоду от реализации политики «государство никогда не ошибается». Их полно на уровне исполкомов, министерств и их коммерческих структур. Скоро собак на сене будет больше, чем самого сена».