«Свинство по-русски»: матч Россия – Аргентина закончился скандалом

Товарищеская игра между футбольными сборными России и Аргентины принесла нашим соседям мало радости.

Мало того, что россияне проиграли со счетом 0:1, пропустив на последних минутах, так еще и по окончании матча случилась большая неприятность – давка при выходе со стадиона «Лужники». Болельщики с верхних ярусов около 40 минут не могли покинуть арену. А о том, как выглядел путь до метро, поведал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков:

«Почувствовал себя заключенным... Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники». Спасибо за такой футбол – все для болельщиков. Это был срам и стыд…»

А известный своим патриотическим угаром телеведущий Дмитрий Губерниев разразился следующим комментарием:

«Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище!!!! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!!»

Спортивный же итог матча подвёл олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников:

«Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе».