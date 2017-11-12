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12.11.2017
Как «проворная» певица сама стала средством массовой информации

О новом, уникальном опыте в исполнении популярной американской певицы Тейлор Свифт, пишет блогер Леонардо Ди Ванче. 

New York Times, Washington Post, The Atlantic, Wall Street Journal… Короче говоря — все на этой неделе писали о релизе нового альбома Тейлор Свифт.

Ее пластинка «Reputation» вот-вот поступит в продажу. Автор до сих пор не дал ни одного интервью, не снялся ни для одной обложки и не посетил ни одной радиостанции. Единственный бренд, с которым певица согласилась работать — это логисты UPS. На грузовиках компании по всей Америке за месяц до релиза появился ее профиль. Понятное дело, многим понравилось сочетание фамилии (Свифт – проворный) и того факта, что она рекламирует логистическую компанию.

Как пишет Wall Street Journal, в первую неделю продаж альбом нельзя будет послушать на стриминг-сервисах. В продажу поступят CD, покупая которые с помощью UPS,  человек сможет получить бонусом не только билеты на концерт, но и оплату проживания, питания и перелетов. На данный момент альбом предзаказали более 400 тыс. раз. Правда, не уточняется, только ли это жесткие носители.

По информации The Atlantic, совместно с Ticketmaster (крупнейшим американским дистрибьютером билетов) Тейлор Свифт разработала систему лояльности (нужно заранее регистрироваться, часто ходить и тд.), которая сможет исключить из торговой цепочки спекулянтов и устроить все таким образом, что на выступлениях окажутся только самые преданные фанаты. Издание считает, что в будущем по такому принципу будут работать многие артисты.

В итоге получается, что совсем скоро на свет появится сверхпопулярный альбом, автор которого ни разу не взаимодействовал с прессой до его релиза. С помощью соц. сетей и UPS певица сама стала средством массовой информации. Недавно в своих многочисленных социальных сетях Свифт написала: «There will be no further explanation. There will just be reputation». И если WSJ правы, то отказавшись от премьеры в интернетах, певица хочет опровергнуть законы индустрии.

 
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