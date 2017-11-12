Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»

Фотофакт. В фокусе — миллиардер и инвестор принц Аль-Валид бин Талал, а также другие члены королевской семьи, известные своими «анти-биткойновскими» взглядами.

Фото задержанного Валида бин Талала отличается оптимизмом. Еще бы, как отмечают авторы Telegram-канала «Под колпаком», ему принадлежат доли в таких компаниях, как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Twitter, 21st Century Fox, Disney. Помимо — 95-процентные доли в Kingdom Holding, он является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citigroup (более 6% акций).

Напомним, все арестанты, которые попали под репрессии в Саудовской Аравии, заперты, пожалуй, в самой роскошной тюрьме в мире – отеле «Ритц Карлтон». Однако, судя и по предыдущим фотофактам, они живут не в шикарных номерах, а лобби, причем, многие спят на полу (по крайней мере, так было в первые дни).

Как ранее писала «Салiдарнасць», ранее фамилия принца Валида бин Талала часто всплывала в СМИ вместе с фамилией белорусского президента. Правда, исключительно на уровне слухов. И связано это было с еще одной фамилией — бизнесменов Хотиных, которые, как известно, являются выходцами из Беларуси.