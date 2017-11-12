Слепаков: «Это из-за Задорнова Россия никак не может войти в состав США, как некоторые мечтают?»

Семен Слепаков написал в Фейсбуке своеобразный реквием по Задорнову в ответ на грязь, вылившуюся на сатирика в соцсетях и медиа после его смерти.

Слепаков отметил, что не является поклонником творчества Михаила Задорнова и никогда не участвовал в интернетовской полемике, но, как человек, занимающийся юмором, решил написать несколько строк.

«Во-первых, Задорнов был реально крутым сатириком. Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе. Он придумал крутой формат для своих выступлений - его хэштэг «американцы тупые» работал железно и был зонгом. Если кто-то не понимает в чем прикол, я объясню: на самом деле, Задорнов троллил не американцев, а нас, но просто делал это так, чтобы нам не было обидно. Потому что, когда обидно, тогда не хочется смеяться.

…Только идиот может подумать, что Задорнов призывал гордиться тем, что мы храним лук в колготках и так далее. Речь шла о том, что мы живучи, как тараканы - нас травят, а мы адаптируемся и всё равно выживаем. А разве это не так? Тем более, этот месседж Задорнов задвигал не в путинских 2000х, а в ельцинских 90х, когда жестких антиамериканских настроений еще/уже не было - мы наоборот страшно хотели с ними дружить, а они нам весело срали на голову.

Приближаюсь к коде. Я помню, как подростком смотрел концерты Задорнова и смеялся. Смеялся искренне, потому что юмор был простой, понятный и качественный. И мои друзья смеялись, и мои родители, и другие, не самые тупые люди. А то, что он подрезáл шутки у квнщиков, и у всех знакомых - приколы и байки, это ладно - человек руководствовался принципом «всё в работу». Я и других таких знаю, кто любит подрéзать, но почему-то у них все равно несмешно получается, а у него выходило смешно.

Так, почему же, я не понимаю, необходимо этого человека обязательно обос…ать?! Причем, сразу же после его ухода из жизни. Он что, враг народа? Причина всех, сука, бедствий? Это из-за него Россия никак не может войти в состав США, как некоторые мечтают? Или Навального к выборам не допускают из-за его творчества? Или просто весело пинать человека, который не может ответить? Да, он и так уже несколько лет не отвечал на все эти под…ебы - пик карьеры у него был позади. Может быть, не из-за таких, как Задорнов, у нас проблемы, а из-за того, что мы совсем не ценим того, что у нас появляется? Это же часть нашей культуры, как-никак. Не Гоголь, конечно, но рупор эпохи.

Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья».

Белорусы о Задорнове: «Всю свою жизнь он разжигал нездоровый имперский пыл»