Как выглядит социальный район, который белорусы построили в Венесуэле

Фотофакт.

Фото bzs.by

Как сообщает REALTY.TUT.BY, ЗАО «Белзарубежстрой», который с 2011 года строит жилье в Венесуэле, закончил второй этап работ по возведению жилищного комплекса в городе Пало Негро (штат Арагуа).

Фото bzs.by

На этом этапе белорусские строители построили 4448 квартир — это 115 пятиэтажных домов, а также восемь социальных объектов. На открытии детского сада, школы и боливарианского лицея были и белорусские чиновники.