В прокате основанная на реальных событиях драма про пожарных. Как автор «Трона. Наследие» и «Обливиона» снял один из самых сильных фильмов года.

«Красиво, да? Скоро вы будете видеть здесь только «горючку», — говорит своим девятнадцати подчиненным глава пожарной бригады Эрик Марш (Джош Бролин), стоя на вершине красивого холма. Насколько хватает глаз — дремучие леса, та самая «горючка», с которой в основном работают аризонские пожарные. Провинциальный статус мешает команде Марша получить статус «спецов». Незадолго до вожделенной аттестации Эрик внезапно берет на работу совсем зеленого Брендана Макдону (Майлз Теллер) — завязавшего наркомана, решившего изменить свою жизнь из-за беременности подружки.

Парню предстоит не только быстро научиться бегать кросс и накрываться брезентом по секундомеру, но побеждать огонь при помощи огня и оправдать возложенное на него «батей» (как зовут Марша подчиненные) доверие.

Оправдывать доверие в случае с «Делом храбрых» пришлось, прежде всего, режиссеру Джозефу Косински. Свой путь в кино он начинал с роликов видеоигр-блокбастеров «Halo» и «Gears of War», потом снял ладные, но глуповатые сиквел культового «Трона» и «Обливион» с Томом Крузом и Ольгой Куриленко. Ни о каком особенном режиссерском почерке речь там не шла — за исключением влюбленности в классику кинофантастики, конечно.

История погибшей летом 2013 года близ поселения Ярнелл пожарной команды «Гранитная гора» от предыдущих фильмов Косински далека, кажется, настолько, насколько это вообще возможно в условном сегменте большого жанрового кино. Понимали это, кажется, и продюсеры, поставившие фильму, похожему по содержанию на локальную производственную драму, дату выхода в разгар сезона блокбастеров, между новым «Тором» и «Лигой справедливости». Результат предсказуем: кассовым событием «Дело храбрых» не стало, сорокамиллионный бюджет еще только предстоит отбить.

Однако, как ни удивительно, фильм собрал поголовные восторги критиков и зрителей, стал одной из тех картин, по которой те, кто ищет в кино не только аттракцион, скорее всего, запомнят нынешний год.

Иными словами, для Косински это настоящий прорыв, 43-летний постановщик теперь вполне имеет шанс не только стать фаворитом оскаровской гонки, но и встать в один ряд с грандами «мужского кино» вроде Клинта Иствуда и Мэла Гибсона. Задним числом становится понятно, что Косински все это время не хватало именно такого материала — сложного, долгого, многофигурного.

После «Трона» и «Обливиона» его неоднократно и небезосновательно обвиняли звериной серьезности, неуместной в отношении такого материала. В «Деле храбрых» видно, что обстоятельность, свойственная лучшим семидесятническим фильмам, для Косински не предмет культа, а часть режиссерской ДНК.

Собственно, в эпигонстве по отношению к тем же Гибсону и Иствуду его тоже обвинить не выйдет.

Да, каждый из этих двух великих превратил бы историю «Гранитной горы» в собственный (и наверняка хороший) фильм, но у Косински все-таки получился какой-то третий вариант.

Понятно, что сложно испортить фильм, в котором в кадре одновременно находятся Бролин, Теллер (впервые оправдывающий озвученные некогда амбиции на место нового Аль Пачино) и Дженнифер Коннелли, а Джефф Бриджес поет «Ghost Riders In The Sky».

Но «Дело храбрых» — это не пенсионерский междусобойчик. Каждый из актеров здесь на своем месте, у каждого – своя история, свой голос.

На финальных титрах вдруг понимаешь, что можешь рассказать что-то про каждого из двух десятков членов команды. Фильм охватывает довольно большой промежуток времени — порядка пяти лет — но в то же время этот кинороман смотрится на одном дыхании, несмотря на превосходящий два часа хронометраж.

Важно еще и то, что «Дело храбрых» — это только в последнюю очередь фильм-мемориал мужеству отчаянных парней. Собственно фатальный для «Гранитной горы» инцидент занимает здесь примерно двадцать минут. Все остальное — жизнь и судьба, то есть то, чего в современных блокбастерах уже давно почти не стало.

Впрочем, тем, кто идет в кино, ожидая пресловутого вау-эффекта, здесь тоже будет на что посмотреть. Косински неслучайно начинал как эксперт по компьютерной графике, но визионерство в его предыдущих фильмах носило скорее утилитарный характер. Здесь же погружение достигается постоянно летающими в воздухе искрами и, конечно, являющемуся во снах герою Бролина фантастическому огненному медведю, который придает кинороману о пожарных совершенно заслуженный и оправданный дух современного эпоса.