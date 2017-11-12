Оставят ли безработных белорусов умирать под забором?

Как в поликлиниках и ЖЭСах будут отсеивать нищих тунеядцев от богатых неплательщиков налогов?

Власти хотят обязать белорусов, не участвующих в финансировании государственных расходов, возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг. Каких конкретно, пока неизвестно – проект декрета «О содействии занятости», который идет на смену декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества», находится на рассмотрении в Администрации президента.

Среди озвученных вариантов — счета за коммунальные услуги по полному тарифу и полная оплата медицинских услуг для тех безработных, которые не стоят на учете в центрах занятости.

Возможные изменения затронут немалую часть белорусов. Реальная безработица в прошлом году была 5,8% от экономически активного населения, в то время как официальная всего лишь 0,9%.

Бедный станет еще беднее

Если на людей, которые пытаются выйти из тяжелой жизненной ситуации, но не могут, навесят обязанности оплачивать полную стоимость социальных услуг, это еще больше усугубит их положение, считает директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова.

Оказание таких услуг бесплатно для этой категории намного важней, чем для тех, кто в состоянии оплатить услуги в платных медцентрах.

— Подозреваю, что в новом декрете будет прописана возможность граждан освободиться от бремени полного возмещения государственных социальных услуг путем подачи заявления в местные органы исполнительной власти. Но какой же бюрократический механизм должен работать, чтобы все обращения рассматривать! Да и все ли пойдут доказывать, что на самом деле являются малоимущими и не могут себе позволить подобные выплаты? – говорит эксперт.

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