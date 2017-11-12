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Общество
12.11.2017
Кирилл Иванов
«Погуглите, сколько туристов без всяких Европейских игр посещает соседние столицы, и рыдайте»

Организаторы рассказали, сколько гостей ждут на ІІ Евроигры в Минске. Байнет отреагировал.

На II Евроиграх в Минске ожидают около 30 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщил замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Фото Алексея Колесникова, Минск-Новости

— По нашей общей, достаточно скромной оценке, сделанной совместно с Минспорта и туризма с учетом нашего опыта чемпионата мира по хоккею и опыта Баку, не менее 30 тысяч иностранных туристов приедут в Минск во время Евроигр с тем, чтобы поболеть за своих спортсменов, познакомиться со столицей. Эта цифра с очень большой оговоркой, поскольку Баку был далеко, только авиасообщение туда было достаточно дорогим. В нашем случае ожидается гораздо больше туристов, — подчеркнул чиновник.

По его словам, на Европейские игры в Минск приедут около 10 тысяч гостей, которые будут иметь непосредственное отношение к мероприятию: спортсмены, судьи, представители прессы, официальные лица европейских олимпийских комитетов, VIP-персоны, обслуживающий персонал.

Сравним: Игры в Баку и Минске

По данным азербайджанского МИД, первые Евроигры в Баку посетили боле 28 тысяч иностранных туристов. Официальный бюджет игр 2015 года составил $ 1,12 млрд. Но по подсчетам британской ВВС, расходы государства на подготовку и проведение игр превысили $ 5 млрд. Некоторые независимые эксперты называли сумму в $ 9 млрд.

Белорусские власти озвучили куда более скромные цифры: по расчетам правительства расходы составят 40-50 млн евро.

Лукашенко: «Может даже в плюсе будем»

Уложатся ли власти в эту сумму? Недавняя новость о флагштоках для реконструируемого стадиона «Динамо» за 550 тысяч долларов заставляет задуматься над этим вопросом.

Сколько Беларусь потратила на ЧМ-2014 и сколько на нем заработала

Непосредственно бюджет чемпионата по хоккею составил около 8 млн евро. А вот затраты на необходимую инфраструктуру, включая строительство ледовых арен, гостиниц и дорог превысили 2 млрд. долларов.

Как и в случае с ІІ Европейскими играми, власти прогнозировали приезд около 30 тысяч тысяч иностранных туристов. При этом планировалось, что каждый гость за время чемпионата потратит в среднем $ 1200.

В результате, в Беларусь на хоккейный топ-турнир приехали более 80 тысяч гостей, правда их них около 50 тысяч составили россияне, желавшие понаблюдать за победой своей сборной.

«На выходные в Чернигов ездит больше народу»

Читатели спортивного портала «Трибуна» планы властей встретили достаточно скептически.

«Это масштаб! В Прагу без Евроигр за неделю больше ездит», — написал один из пользователей.

Второй читатель привел в пример украинский город, популярный у белорусов: «На выходные в Чернигов ездит больше народу».

«Даже если это так и будет (в чем я лично сильно сомневаюсь), то на самом деле это почти ничего. Просто погуглите, сколько туристов без всяких игр посещает столицы соседних с нами государств ежегодно, и рыдайте», — пишет еще один комментатор.

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