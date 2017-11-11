Триллер в Чижовке: Соболенко одолела чемпионку US Open и сравняла счет в матче Беларусь – США

11 ноября состоялись первые поединки в рамках финала Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных. Проходящий на «Чижовка-Арене» матч Беларусь – США вопреки ожиданиям многих не стал «игрой в одни ворота».

Фото Павла Печанько

Сравните: белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович занимают в мировом рейтинге соответственно 78-ю и 87-ю позицию, тогда как американки Коко Вандевеге и Слоан Стивенс – 12-ю и 13-ю. В преддверии матча букмекеры сочли безусловным фаворитом сборную США, даже несмотря на то, что финал проходит в Минске.

В стартовом поединке субботы Коко подтвердила свой статус. Саша очень старалась и была близка к своему лучшему теннису. Но класс Вандевеге всё же сказался – 6:4, 6:4.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

На пресс-конференции лидер американок предположила, что её команда разберется с белорусками максимально быстро: «Надеюсь, мы поведем со счетом 3:0». Чтобы это случилось, для начала Стивенс должна была обыграть Соболенко…

Дебют вышел ошеломляющим: за 9 минут Арина выиграла три гейма подряд. Но Слоан, недавно выигравшая открытый чемпионат США, справилась с потрясением и выравняла игру. А в седьмом гейме американка сделала обратный брейк.

Соболенко, впрочем, даже бровью не повела и тут же вновь взяла подачу соперницы. Ключевым стал розыгрыш в следующем гейме при счете 0:30. Арина и Слоан устроили перестрелку у сетки, и трос сыграл за белоруску, которая сумела довести сет до победы.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

У нашей теннисистки была прекрасная возможность сделать брейк уже в самом начале второго сета: счет на подаче Стивенс был 15:40. И тут случилось страшное…

Мегаагрессивный теннис Соболенко имеет свои издержки. В подавляющем большинстве случаев Арина стремится завершить розыгрыш с первого же удара, в крайнем случае, со второго. Пока она попадает в корт, всё хорошо. Но в какой-то момент количество невынужденных ошибок начинает зашкаливать: аут, сетка, сетка, аут… Тогда 19-летняя Соболенко начинает психовать, что только усугубляет проблему.

В общем американка всё же удержала свою подачу, а позднее, в шестом гейме, сама получила двойной брейк-пойнт и использовала. К добытому преимуществу гостья отнеслась рачительно и оставила сет за собой.

– Стивенс отдала инициативу этому ребенку. А она, Арина, думает: ну как мне не ударить, как не забить этот мяч? – объяснил на пресс-конференции капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров. – В итоге из одних подарков сложилась проигранная партия. Дальше стали действовать по-другому, и это дало результат. Что именно? Тайны мадридского двора.

После второго сета Соболенко взяла медицинскую паузу и удалилась в подтрибунное помещение. «Чижовка-Арена» погрузилась в тревожное ожидание…

– Сама решила, что требуется небольшой перерыв. Да и от капитана получила внушение: дескать, иди отсюдова! – под общий смех рассказала после матча Арина. – Если серьезно, но надо было отключиться от обстановки, которая была на корте. Вторая партия оказалась провальной. К счастью, этих двух минут хватило, чтобы перестроиться.

– Два пальца в розетку – и перезарядилась, – сыронизировал капитан.

Решающий сет стал чем-то невообразимым. Теннисистки устроили аттракцион невиданной щедрости в виде фонтана брейков. Сколько раз болельщики хватались за сердце, наблюдая за триллером, который в режиме реального времени писали соперницы.

Казалось, эта серия прервется в пятом гейме, когда Соболенко вела 40:0 на своей подаче. Однако несколько сеток и аутов позволили американке вновь вырваться вперед.

Стивенс могла закрепить успех в следующем гейме, по ходу которого вела 40:30. Но тут уже взбрыкнула Арина, переломившая ход борьбы. Шесть брейков подряд!

Наконец, наша соотечественница всё-таки справилась со своей подачей – при том, что «горела» в седьмом гейме – 0:30. Но тут уже и американка взяла себя в руки.

И всё же характер Соболенко оказался сильнее. А чемпионка US Open завибрировала под давлением белоруски. При счете 4:5 Стивенс вышла на подачу и вскоре уже уступала 15:40. Двойной матчбол!

Но оба шанса закончить поединок Арина не использовала. Как и третий. А вот с четвертой попытки под стон трибун «Чижовка-Арены», израсходовавших эмоции в этот вечер до дна, Соболенко одерживает сверхволевую победу (в третьем сете ей пришлось отыгрываться трижды!) – 6:3, 3:6, 6:4! И 1:1 в матче Беларусь – США после первого дня. Привет мисс Вандевеге!

Фото Василия Федосенко, Reuters

– Игра складывалась не очень положительно: мало того, что эмоции били через край, так еще и приходилось бороться с тем, что не все получается. Слезы на глазах от того, что смогла все это преодолеть. Боролась сама с собой. Завтра, думаю, этого волнения уже не будет, – сказала Соболенко в эфире «Беларусь-5».

Продолжение следует. В воскресенье, в 14.00.