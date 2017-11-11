Триллер в Чижовке: Соболенко одолела чемпионку US Open и сравняла счет в матче Беларусь – США

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Старые «грабли» или «учтенный опыт»? МАЗ снова взялся за китайский малотоннажник
Макаревич: «День смерти Брежнева я запомнил навсегда»
Шэсце і мітынг у Лошыцы. Фотофакт
Стадо диких кабанов сбежало из Беларуси в Литву. Видеофакт
«Никакой политики». Почему в Минске отменили концерт Джамалы
Супруги белорусских дипломатов попали в пенсионную ловушку
Кого назначат главой общественного совета при МВД?
Руководство гродненского автопарка запугивает водителей
Капитан сборной Беларуси – болельщикам: «Жгите по полной!»
Президент Филиппин рассказал, что в юности убил человека
Социолог: Маленькая зарплата может разрушить и самое сильное государство
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как министр труда окончательно развеяла миф о социально ориентированном государстве
«Дело даже не в Лукашенко, которого не очень уважают на Ближнем Востоке. За державу обидно»
«Как за такую зарплату госуправленцы умудряются купить землю в Дроздах и Веснинке?»
Приятеля Лукашенко обвинили в домогательствах
В вагоны минского метро вернулись попрошайки со странными документами. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цитата дня. Лукашенко – о фальсификациях министров
«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову
Как будет действовать Запад, если Россия решит поглотить Беларусь
Пастернак: «Коррупция возрастет, если отменят экзамены для поступления в гимназии»
Фраза дня: «Чего не хватает Лукашенко, так это…»
«Схема «хороший царь – плохие бояре» перестает работать в Беларуси»
Фразу Лукашенко про «сталинские методы» на Гомельщине восприняли буквально
Как Наталья Эйcмонт за три года стала одной из самых влиятельных персон страны
В Саудовской Аравии задержали принца, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
Семь анекдотов к 7 ноября от политолога Дракохруста
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Самое худое уголовное дело в сфере экономики. Фотофакт
Мозг, как тебя не хватает!
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Эротический календарь Liqui Moly на 2018 год
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
11.11.2017
Александр Старикевич
Триллер в Чижовке: Соболенко одолела чемпионку US Open и сравняла счет в матче Беларусь – США

11 ноября состоялись первые поединки в рамках финала Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных. Проходящий на «Чижовка-Арене» матч Беларусь – США вопреки ожиданиям многих не стал «игрой в одни ворота».

Фото Павла Печанько

Сравните: белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович занимают в мировом рейтинге соответственно 78-ю и 87-ю позицию, тогда как американки Коко Вандевеге и Слоан Стивенс – 12-ю и 13-ю. В преддверии матча букмекеры сочли безусловным фаворитом сборную США, даже несмотря на то, что финал проходит в Минске.

В стартовом поединке субботы Коко подтвердила свой статус. Саша очень старалась и была близка к своему лучшему теннису. Но класс Вандевеге всё же сказался – 6:4, 6:4.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

На пресс-конференции лидер американок предположила, что её команда разберется с белорусками максимально быстро: «Надеюсь, мы поведем со счетом 3:0». Чтобы это случилось, для начала Стивенс должна была обыграть Соболенко…

Дебют вышел ошеломляющим: за 9 минут Арина выиграла три гейма подряд. Но Слоан, недавно выигравшая открытый чемпионат США, справилась с потрясением и выравняла игру. А в седьмом гейме американка сделала обратный брейк.

Соболенко, впрочем, даже бровью не повела и тут же вновь взяла подачу соперницы. Ключевым стал розыгрыш в следующем гейме при счете 0:30. Арина и Слоан устроили перестрелку у сетки, и трос сыграл за белоруску, которая сумела довести сет до победы.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

У нашей теннисистки была прекрасная возможность сделать брейк уже в самом начале второго сета: счет на подаче Стивенс был 15:40. И тут случилось страшное…

Мегаагрессивный теннис Соболенко имеет свои издержки. В подавляющем большинстве случаев Арина стремится завершить розыгрыш с первого же удара, в крайнем случае, со второго. Пока она попадает в корт, всё хорошо. Но в какой-то момент количество невынужденных ошибок начинает зашкаливать: аут, сетка, сетка, аут… Тогда 19-летняя Соболенко начинает психовать, что только усугубляет проблему.

В общем американка всё же удержала свою подачу, а позднее, в шестом гейме, сама получила двойной брейк-пойнт и использовала. К добытому преимуществу гостья отнеслась рачительно и оставила сет за собой.

– Стивенс отдала инициативу этому ребенку. А она, Арина, думает: ну как мне не ударить, как не забить этот мяч? – объяснил на пресс-конференции капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров. – В итоге из одних подарков сложилась проигранная партия. Дальше стали действовать по-другому, и это дало результат. Что именно? Тайны мадридского двора.

После второго сета Соболенко взяла медицинскую паузу и удалилась в подтрибунное помещение. «Чижовка-Арена» погрузилась в тревожное ожидание…

– Сама решила, что требуется небольшой перерыв. Да и от капитана получила внушение: дескать, иди отсюдова! – под общий смех рассказала после матча Арина. – Если серьезно, но надо было отключиться от обстановки, которая была на корте. Вторая партия оказалась провальной. К счастью, этих двух минут хватило, чтобы перестроиться.

– Два пальца в розетку – и перезарядилась, – сыронизировал капитан.

Решающий сет стал чем-то невообразимым. Теннисистки устроили аттракцион невиданной щедрости в виде фонтана брейков. Сколько раз болельщики хватались за сердце, наблюдая за триллером, который в режиме реального времени писали соперницы.

Казалось, эта серия прервется в пятом гейме, когда Соболенко вела 40:0 на своей подаче. Однако несколько сеток и аутов позволили американке вновь вырваться вперед.

Стивенс могла закрепить успех в следующем гейме, по ходу которого вела 40:30. Но тут уже взбрыкнула Арина, переломившая ход борьбы. Шесть брейков подряд!

Наконец, наша соотечественница всё-таки справилась со своей подачей – при том, что «горела» в седьмом гейме – 0:30. Но тут уже и американка взяла себя в руки.

И всё же характер Соболенко оказался сильнее. А чемпионка US Open завибрировала под давлением белоруски. При счете 4:5 Стивенс вышла на подачу и вскоре уже уступала 15:40. Двойной матчбол!

Но оба шанса закончить поединок Арина не использовала. Как и третий. А вот с четвертой попытки под стон трибун «Чижовка-Арены», израсходовавших эмоции в этот вечер до дна, Соболенко одерживает сверхволевую победу (в третьем сете ей пришлось отыгрываться трижды!) – 6:3, 3:6, 6:4! И 1:1 в матче Беларусь – США после первого дня. Привет мисс Вандевеге!

Фото Василия Федосенко, Reuters

– Игра складывалась не очень положительно: мало того, что эмоции били через край, так еще и приходилось бороться с тем, что не все получается. Слезы на глазах от того, что смогла все это преодолеть. Боролась сама с собой. Завтра, думаю, этого волнения уже не будет, – сказала Соболенко в эфире «Беларусь-5».

Продолжение следует. В воскресенье, в 14.00.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:11)
Главное
«Дело даже не в Лукашенко, которого не очень уважают на Ближнем Востоке. За державу обидно»
«Остановилось сердце». Ещё одна смерть срочника в Печах
Белорусы о Задорнове: «Всю свою жизнь он разжигал нездоровый имперский пыл»
Туркменский студент: «После учебы вернусь в свою страну. И не только потому, что зарплаты там гораздо выше»
Почему на пятничном совещании Лукашенко выглядел раздраженным
«Кремль подозревает, что Минск может присоединиться к антироссийскому хору»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY