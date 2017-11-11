Макаревич: «День смерти Брежнева я запомнил навсегда»

10 ноября исполнилось 35 лет со дня смерти Брежнева. Музыкант Андрей Макаревич поделился в Facebook яркими воспоминаниями.

– День смерти Брежнева я запомнил навсегда. Мы в это время находились в Домбае — катались на лыжах. Было пасмурно, шел тяжелый мокрый снег. Печальное известие долетело до горы, когда мы ехали на кресельном подъемнике.

Чеченцы-канатчики включили какую-то печальную тревожную сирену, вырубили подъемник и ушли скорбеть. А может, поминать. Мы провисели на деревянных табуреточках под снегом и ветром часа полтора.

Я вспомнил про Леонида Ильича все — хорошее и не очень. Через полтора часа про нас вспомнили, дали ток и мы на негнущихся ногах сползли в долину. В общем, ярко проводили.