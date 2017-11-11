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11.11.2017
Дмитрий Гладкий, ABW.BY
Старые «грабли» или «учтенный опыт»? МАЗ снова взялся за китайский малотоннажник

Какие ассоциации возникают при словосочетании «МАЗ-малотоннажник»? Вероятно, транспортники сразу вспомнят пятитонники МАЗ-4370/4371. Но машины этого семейства относятся к среднему тоннажу, а малотоннажники – это совсем другой сегмент, ниша ГАЗелей и т.п.

Такие МАЗы уже были, а в следующем году опять будут. Другие, в другой ипостаси. Разбираемся в истории вопроса и его перспективах.

Вспомнить эту тему заставила информация, распространенная 7 ноября БЕЛТА: в Бресте будут собирать малотоннажники JAC Sunray под маркой МАЗ.

Это было совсем недавно, но мало кто помнит и знает, что МАЗ уже собирал LCV из китайских машинокомплектов под своей маркой. Оглядываясь на историю, оценим перспективы нового проекта.

Начиналось все так: в декабре 2010 года нежданно-негаданно МАЗ показал на ежегодном подведении итогов два микроавтобусика со своим логотипом. Продукт представляли как невероятно перспективный проект, чуть ли не прорыв года. Сама по себе идея прорваться в новый сегмент интересная и правильная, но почему был выбран такой странный прототип?

Машинку, которой присвоили индекс МАЗ-181/182, нарекли собственным именем "Ника". Это было не что иное, как один из многочисленных китайских "клонов" достаточно древнего микроавтобуса Toyota HiAce. Все бы ничего, но микроавтобусом он считался по азиатским стандартам. В нашем понимании автомобили такого размера ближе к минивэнам, то есть совсем маленьким машинкам…

Toyota HiAce по своим размерам заметно меньше "ГАЗели-Бизнес", сопоставима с уазовской "буханкой". Даже 1,5 т груза на ней не увезешь, нормально пассажиров не рассадишь. То есть как коммерческий грузовик для организации он подходил мало, маршрутчикам не подходил совсем… Ощущение такое, что прототип в Китае выбирали "по картинке", толком не проанализировав ни характеристики, ни рыночные перспективы.

Однако на протяжении примерно двух лет МАЗ пытался этот проект хоть как-то развивать. Переработали интерьер, в Могилеве создали цех, где организовали сборку. Точное количество собранных машин неизвестно, но вряд ли превышает несколько десятков. Как минимум одну кому-то все-таки продали, но, вероятно, львиная их доля осталось при заводе, где по сей день выполняет развозные функции.

Машины показывали всего два раза: на подведении итогов в 2010 году и еще на одном внутреннем мероприятии в том же декабре 2010-го. Все. С тех пор МАЗ словно предпочитал не вспоминать этот проект. Похоже, очень быстро руководители поняли, что выбрали совершенно "не тот" продукт.

Некой надеждой была опытная "скорая", которую сделали совместно с "Купавой", но и эта машина осталась при заводской поликлинике. Медики даже по госконтрактам успели привыкнуть к нормальным автомобилям, а по сравнению с "Никой", напомним, даже ГАЗель давала куда больше возможностей и удобства для размещения медицинского оборудования.

И вот тема китайско-мазовских малотоннажников зазвучала вновь. На сей раз к вопросу подошли с учетом прошлых ошибок. Сейчас прототип выбран совершенно другой. JAC-Sunray - это вполне приличная копия Mercedes-Benz Sprinter прошлого поколения. С размерами и грузоподъемностью здесь все хорошо, ту же "скорую" на базе такого автомобиля можно сделать полноразмерную.

Подойдет ли эмблема МАЗ китайскому MB Sprinter? Вполне. Почему бы и нет? Возможно, дизайн радиаторной решетки сделают другим. Пока это всего лишь наш "фотошоп".

В целом идея выхода на рынок малотоннажников правильная. Если удастся обеспечить качество и конкурентоспособную цену, то такие малотоннажники продать будет куда проще. JAC сам по себе делает вполне неплохого качества грузовики, JAC-Sunray тоже не должен разочаровать. Так что саму идею подобного расширения модельного ряда мы поддерживаем и желаем заводу удачи.

 
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