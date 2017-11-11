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11.11.2017
Игорь Яковенко, ej.ru
«Противостояние путинской России с Западом не продлится ни 43 года, ни даже 8 лет»

Ремейк гонки вооружений и «плана Маршала».

В проекте закона о бюджете обороны США на 2018 год заложено 4,6 млрд долларов на противодействие российской агрессии в Европе. Поскольку проект поддержали обе партии, он будет принят. Из этих денег 350 млн получит Украина, в том числе на летальное вооружение, 100 млн – страны Балтии, которые уже действуют вместе с Украиной и образуют единый антипутинский фронт, 58 млн – на создание новой ракеты в ответ на нарушение РФ договора РСМД.

31.07.2017. Военные учения Dragoon Guardian 17 в Македонии. Фото ТАСС

Кроме того, Конгресс США разрешил операторам кабельного телевидения запрещать присутствие российских информационных войск в кабельных сетях, а также запретил Пентагону тратить деньги на сотрудничество с Минобороны России.

Европейский союз, в свою очередь, приступил к реализации «плана Маршалла» для Украины, в рамках которого ей будет выделено 5 млрд долл. в ближайшие 10 лет. Эти деньги Украина должна потратить на укрепление своей обороны и развитие экономики.

Российский официоз, естественно, дал суровую отповедь, пообещал мгновенный и зеркальный ответ. В том смысле, что на их ракету мы мгновенно создадим свою, зеркальную. На изъятие из американских кабельных сетей RT мы ответим… Тут, правда, выяснилось, что зеркальный ответ не получится.

Поскольку, когда вместо пустого вранья Марии Захаровой, Маргариты Симоньян и прочих киселевых о «многочисленных американских СМИ с государственным финансированием, орудующим в России», приходится писать бумагу, в которой эти СМИ надо указать, вдруг выясняется, что таких СМИ в России нет.

Вот просто нет ни единого. Поскольку Радио «Свобода» и «Голос Америки» присутствуют только в Интернете, а из тех, что есть американского в российских кабельных сетях, можно назвать только коммерческий канал CNN, который привязать к государству США довольно сложно. CNN, скорее всего, из российских кабелей вырежут, но в качестве ответной меры на требование властей США, чтобы канал RT зарегистрировался в качестве «иностранного агента», это выглядит как бомбежка Воронежа в ответ на угрозы НАТО.

То, что сейчас делают США и ЕС в отношении России, – это ремейк того, что Запад 70 лет назад начал делать в отношении СССР. Тогда по «плану Маршалла» послевоенная Европа получила 13 млрд долларов (в сегодняшних ценах – примерно 150 млрд). Условием включения страны в «план Маршалла» было отсутствие во власти коммунистов. В итоге европейские страны, где не было коммунистов во власти, стали жить намного лучше, чем те, где правили коммунисты.

Это случилось не только из-за «плана Маршалла», но и из-за него тоже. Сравнение изобильного Запада с пустыми полками советских магазинов, несмотря на «железный занавес», состоялось и стало одним из нескольких факторов гибели СССР, которая случилась через 43 года после старта «плана Маршалла».

Вторым смертельным ударом по СССР стала объявленная Рейганом в 1983 году Стратегическая оборонная инициатива, получившая прозвище программы «звездных войн». Пытаясь найти на этот вызов «мгновенный и зеркальный ответ», СССР надорвался и через 8 лет умер.

Я в курсе насчет пагубности исторических аналогий и опасности логических ошибок «после этого, не значит по причине этого». И тем не менее. Экономика СССР была сопоставима с экономикой США. Экономика РФ – меньше 10% экономики США. Все доходы России, запланированные в бюджете на 2018 год, составляют менее 40% военного бюджета США. Чудеса случаются только в сказках, программах российского телевизора и выступлениях Путина, когда он рассказывает о том, как кто-то, собирая в России биоматериалы, делает боевые вирусы, убивающие только граждан РФ. В реальной жизни чудес не бывает. Путинская Россия много меньше СССР.

И ее противостояние с Западом не продлится ни 43 года, ни даже 8 лет. Все закончится быстрее и, возможно, с более неприятным для страны и ее руководства результатом.

 
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