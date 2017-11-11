Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД

Глава государства назначил руководителя столичной милиции Александра Барсукова заместителем министра внутренних дел. Чего ожидать от него на этом посту?

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Александр Барсуков известен, в том числе, тем, что после событий на площади Независимости 19 декабря 2010 года заявил в эфире ОНТ, что милиционеров там пострадало в десять раз больше, чем граждан (правоохранители были травмированы «этими прутами, ледорубами и другими приспособлениями»).

Осенью 2011 года он был назначен начальником ГУВД Мингорисполкома и вскоре попал в черный список ЕС. Могло сложиться впечатление, что милиционер рассматривает оппозиционеров как одну из главных проблем в стране, поскольку лично руководил их задержаниями даже на немногочисленных акциях.

– Продвижение Барсукова и других по службе – это оценка того, что они дисциплинированно выполняют приказы политического руководства. Причем выполняют зачастую брутальным способом, но тут больше важен результат. Говорить о соответствии некоторых их действий нашей Конституции, законам и целям поддержания правопорядка совершенно не приходится, – сказал «Салідарнасці» руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. – Замечают тех, кто верно служит. Их продвигают по карьерной лестнице в надежде на то, что они и дальше будут доказывать свою преданность руководству страны.

В период, когда Александр Барсуков возглавлял ГУВД Мингорисполкома, трудно вспомнить, чтобы столичная милиция признавала свои ошибки. К примеру, после резонансных случаев, когда ОМОН взял штурмом квартиру ни в чем не провинившегося минского врача и избил в суде журналиста TUT.BY, соответствующей реакции не последовало.

– Это позиция и системы в целом, и тех, кто непосредственно возглавляет соответствующие структуры. Они не хотят признавать ошибок, чтобы не давать пример гражданам того, что те могут оспорить их действия. Они понимают, что в этом плане защищены, что ни один суд без желания вышестоящих лиц не посмеет признать их действия незаконными, – полагает Гарри Погоняйло.

Чего стоит ожидать от Александра Барсукова на посту заместителя министра внутренних дел?

– Такой же верной службы. Он не привнесет с собой в систему МВД примеров строгого соблюдения морали и законности. Все останется по-прежнему, – уверен правозащитник.

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