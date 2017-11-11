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Общество
11.11.2017
Петр Гайдук
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД

Глава государства назначил руководителя столичной милиции Александра Барсукова заместителем министра внутренних дел. Чего ожидать от него на этом посту?

Фото minsknews.by

Александр Барсуков известен, в том числе, тем, что после событий на площади Независимости 19 декабря 2010 года заявил в эфире ОНТ, что милиционеров там пострадало в десять раз больше, чем граждан (правоохранители были травмированы «этими прутами, ледорубами и другими приспособлениями»).

Осенью 2011 года он был назначен начальником ГУВД Мингорисполкома и вскоре попал в черный список ЕС. Могло сложиться впечатление, что милиционер рассматривает оппозиционеров как одну из главных проблем в стране, поскольку лично руководил их задержаниями даже на немногочисленных акциях.

– Продвижение Барсукова и других по службе – это оценка того, что они дисциплинированно выполняют приказы политического руководства. Причем выполняют зачастую брутальным способом, но тут больше важен результат. Говорить о соответствии некоторых их действий нашей Конституции, законам и целям поддержания правопорядка совершенно не приходится, – сказал «Салідарнасці» руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. – Замечают тех, кто верно служит. Их продвигают по карьерной лестнице в надежде на то, что они и дальше будут доказывать свою преданность руководству страны.

В период, когда Александр Барсуков возглавлял ГУВД Мингорисполкома, трудно вспомнить, чтобы столичная милиция признавала свои ошибки. К примеру, после резонансных случаев, когда ОМОН взял штурмом квартиру ни в чем не провинившегося минского врача и избил в суде журналиста TUT.BY, соответствующей реакции не последовало.  

– Это позиция и системы в целом, и тех, кто непосредственно возглавляет соответствующие структуры. Они не хотят признавать ошибок, чтобы не давать пример гражданам того, что те могут оспорить их действия. Они понимают, что в этом плане защищены, что ни один суд без желания вышестоящих лиц не посмеет признать их действия незаконными, – полагает Гарри Погоняйло.

Чего стоит ожидать от Александра Барсукова на посту заместителя министра внутренних дел?

– Такой же верной службы. Он не привнесет с собой в систему МВД примеров строгого соблюдения морали и законности. Все останется по-прежнему, – уверен правозащитник.

Кого назначат главой общественного совета при МВД?

 
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