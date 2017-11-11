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Общество
11.11.2017
Салiдарнасць
Цитата дня. Представитель «Белой Руси» – о правде и Куропатах

В субботу представители «Белой Руси» вновь пришли в Куропаты с целью благоустройства урочища.

Член совета Первомайской районной организации (Минска) Эдуард Кузнецов так объяснил БЕЛТА цель их прихода.

Ранее эксперты высказывали мнение, что власти не хотят акцентировать внимание на Куропатах как народном мемориале памяти жертв сталинского режима, а пытаются представить их символом памяти пострадавших от всех тоталитарных репрессий.

Якубовіч вядзе барацьбу за Курапаты і кнігу Пазьняка

 
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