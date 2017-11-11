Лукашенко и его свита пришли с девушками посмотреть теннис. Фотофакт

При аншлаге на трибунах «Чижовка-Арены» открылся финальный матч Кубка Федерации Беларусь – США. Там присутствует и глава государства.

Рядом с ним, как и функционеры разного уровня (Александр Шамко, Александр Шакутин, Сергей Тетерин и другие), так и девушки (Ксения Санкович, женщина, похожая на Светлану Коношенко, и другие).

Фото с сайта pressball.by

Накануне финального матча Кубка Федерации Александр Лукашенко побывал в раздевалке женской сборной Беларуси.

Беларусь – США: битва красавиц