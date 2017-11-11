Лукашенко и его свита пришли с девушками посмотреть теннис. Фотофакт
При аншлаге на трибунах «Чижовка-Арены» открылся финальный матч Кубка Федерации Беларусь – США. Там присутствует и глава государства.
Рядом с ним, как и функционеры разного уровня (Александр Шамко, Александр Шакутин, Сергей Тетерин и другие), так и девушки (Ксения Санкович, женщина, похожая на Светлану Коношенко, и другие).
Фото с сайта pressball.by
Накануне финального матча Кубка Федерации Александр Лукашенко побывал в раздевалке женской сборной Беларуси.
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