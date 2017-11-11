Глава СПК вызывал милицию на журналистов госТВ

Телеканал СТВ сообщил, что ферма в сельхозпредприятии «Утес» Барановичского района больше похожа на болото, а животные буквально тонут в грязи. При этом на журналистов госТВ «наехала» администрация.

Когда представители телеканала снимали бесхозяйственность, руководитель сельхозпредприятия «Утес» заявил: «Представьтесь мне пожалуйста. Представьтесь мне пожалуйста! (Снимает на камеру телефона.) Вызывайте участкового мне сюда… Подъедте, пожалуйста. Приехали без спроса, инфекцию мне разносят по ферме».

Остался недовольным и Михаил Полуян, первый зампредседателя Барановичского райисполкома:

– Вы что думаете, вы уже завтра поправите ситуацию? Если у него нет трактора выталкивать, он убирал до седьмого числа кукурузу. Так что сегодня, вешать я этого человека буду? Исправит свои недостатки. Завтра поедет ветеринарная служба, посмотрит и доложит мне.

При этом оказывается, что дела у хозяйства не ладятся уже давно, причем по всем направлениям. Вот что рассказал Денис Азарков, заместитель председателя Барановичского межрайонного Комитета государственного контроля:

– В части ведения бухгалтерского учета, государственных закупок, самовольного строительства молочно-товарных ферм, учета лома черных металлов. Также были установлены искажения государственной статистической отчетности в части привесов скота и молодняка, за что была излишне зачислена заработная плата.