Супруги белорусских дипломатов попали в пенсионную ловушку

Отправляясь за своими мужьями (или женами) в заграничную командировку, они теряют пенсионный стаж.

Вопрос об этом в Овальном зале на днях поднял депутат Валерий Воронецкий, который был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и Республике Хорватия по совместительству и точно знает, о чем говорит.

«Белорусский партизан» подробнее расспросил дипломата о проблеме.

«Все достаточно просто: так получилось, что супруги дипломатов не могут устроиться на работу за границей, а если и трудоустраиваются, то им это не засчитывается в трудовой стаж, -- говорит Воронецкий. -- Это касается и супругов дипломатов, и военных атташе – всех тех, кто выезжает на работу за рубеж. Думаю, в МИДе эта проблема хорошо известна.

Дипломаты могут уплачивать страховой взнос, государство выплачивает дипломатам надбавку, если у него на содержании есть проживающее с ним за границей неработающие супруг (супруга) или дети (послам – 20 процентов, дипломатам – 10). Однако это все равно не решает проблему, такая ситуация сказывается на трудовом и пенсионном стаже».

По словам Валерия Воронецкого, чиновники выразили готовность детально разобраться в этом вопросе.

Почему министр иностранных дел Владимир Макей ни разу не озвучил проблему с пенсионным обеспечением?

«Я думаю, он озвучивал этот вопрос, но не делал проблему публичной, -- высказывает свое мнение Валерий Воронецкий. -- Потому что всегда найдутся те, кто скажет: мол, тут вообще никакой проблемы нет, зачем на такие мелочи обращать внимание? Однако проблема актуальна для определенной категории граждан. И, на мой взгляд, ее надо решать».

Не так давно, назначая новых послов, Лукашенко фактически запретил трудоустраивать жен на посольские вакансии.

«Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами, -- цитировали его информагентства. -- Два человека – посол и помощник, но знающие язык».

Кем раньше могли устроиться жены (или мужья) послов? На самом деле, выбор небольшой: дежурный, уборщик помещения или техник консульской службы.

Подробный анализ нового пенсионного законодательства провел Белорусский хельсинкский комитет. Правозащитники определили тех, кто в связи с пенсионной реформой оказался в ловушке – это сотрудники КГБ, МЧС, МВД, следователи и прочие. Дипломаты в этот перечень не попали.

«Это очень специфическая категория, которая не жалуется, не говорит о своих проблемах, поэтому их голоса мы не слышали, -- объясняет председатель БХК Олег Гулак. – Но это лишний раз говорит о том, что ельзя такие глобальные реформы проводить кулуарно, такие серьезные изменения законодательства должны серьезно прорабатываться и обсуждаться с привлечением самого широкого круга экспертов. Только в этом случае можно ожидать, что будут максимально учтены интересы всех.

Что касается дипломатов, то у нас закрытая статистика, мы не можем оценить, сколько человек попали в пенсионный капкан…»