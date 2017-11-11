Кого назначат главой общественного совета при МВД?

В Академии Министерства внутренних дел Беларуси 14 ноября состоится первое заседание общественного совета при МВД в новом составе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Однако до сих пор неизвестен персональный состав уже, как оказалось, сформированного совета.

Как проходил отбор в общественный совет при МВД, на какие качества смотрели в первую очередь, приглашая ту или персону в данную структуру?

Широкой публике об этом ничего неизвестно. Судя по всему, Совет формировался кулуарно. Точно известно, что представители самых известных правозащитных организаций Беларуси приглашения работать в совете не получили. Отказал министр внутренних дел Игорь Шуневич и председателю ОГП Анатолию Лебедько, который предлагал включить конкретных людей – представителя Белорусского хельсинкского комитета Гарри Погоняйло и народного депутата СССР, депутата Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, члена Политсовета Объединенной гражданской партии Александра Добровольского.

«Это говорит о том, что на самом деле, никакой общественный совет как диалоговая площадка граждан и МВД – Шуневичу не нужен, – убежден лидер ОГП. – Генералу нужны декорации, небольшая потемкинская деревня, в которой на разный лад расхваливают вкус тюремных котлет».

На первом заседании общественного совета при МВД выберут главу совета и определят план работы на ближайшее время. Скорее всего, здесь сенсаций не предвидится: руководить данной структурой явно будет человек, имеющий государственную должность.

Как сообщается на сайте МВД, общественный совет создан в марте 2013 года: «Он является консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью. В его состав входят выдающиеся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений.

Члены совета активно участвуют в республиканских акциях МВД, помогают популяризировать деятельность органов внутренних дел, проводят приемы граждан. Большое внимание уделяется выработке мер по либерализации законодательства, ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы лиц, противодействию пьянству, наркомании и бытовому насилию».

Правда, кто и по каким критериям оценивает эффективность работы данного совета – не ясно. Да и какая польза от совета, члены которого лишь хвалят на разный лад нынешнего министра и все то, что сегодня под его руководством происходит в системе МВД?

Ответ очевиден…