Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал «Белгазете» неожиданную встречу президентов Беларуси и Украины в Эмиратах.

– Почему руководители Беларуси и Украины провели встречу на нейтральной территории – в ОАЭ?

– Лукашенко и Порошенко провели встречу там и тогда, когда совпали их рабочие графики, и где было удобно обоим, а не потому, что ОАЭ – нейтральная территория. Я бы объяснил прошедшую встречу в ОАЭ совпадением графиков.

– Серьезно подпортил двусторонние отношения скандал с похищением в Гомеле сотрудниками ФСБ обвиняемого в подготовке теракта украинского гражданина Павла Гриба и переправкой его в Россию. Почему сейчас стороны не выносят проблему в публичное пространство?

– Эта проблема будет решаться уже в Кремле, а не в Киеве. Очевидно, что похищение Павла Гриба стало проблемой украинско-российских отношений. У официального Минска рычагов давления на Кремль больше не осталась, что стало очевидным после военных учений «Запад-2017». ­Похищение утвердило значительную часть украинцев во мнении, что Беларусь полностью зависит от России, и подтвердило конспирологические версии про «мягкую оккупацию» Беларуси.

– Говорят, что встреча двух президентов вызвала достаточно нервную реакцию в Кремле...

– Для Кремля белорусско-украинские отношения перестают быть прозрачными. Очень жесткую позицию по отношению к России и «крымскому вопросу» заняли США, твердую точку зрения отстаивает Турция; спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в последнее время сделал ряд заявлений относительно того, что Россия должна уйти из Донбасса и Крыма, с ЛНР/ДНР никто не собирается вести переговоров. Кремль подозревает, что Минск может присоединиться к антироссийскому хору.

– А есть ли у белорусских властей возможности и политическая воля, чтобы присоединиться к «антироссийскому хору»?

– Во-первых, у Беларуси нет потенциала для присоединения к антикремлевской коалиции. Во-вторых, зачем это надо официальному Минску? Это не наша война, и последнее, что станет делать любая власть в Минске – влазить в российско-украинский конфликт, принимая чью-либо сторону.

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