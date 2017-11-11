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Политика
11.11.2017
Ольга Бурая
Самый активный посол. Чем занимается Рудый в Китае

Кирилл Рудый вновь активно фигурирует в медийном пространстве. В ноябре в продажу поступила его книга «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование», очерк из которой наделал много шуму. А чем же дипломат занимается в Китае?

Напомним, Александр Лукашенко отправил своего помощника по экономическим вопросам послом в Поднебесную летом прошлого года. Решение не выглядело случайным: в 2007-2012 годах Рудый работал советником посольства в КНР.

Посольство Беларуси в КНР

Если сравнить пресс-релизы белорусских посольств в разных странах, то напрашивается вывод, что наши дипломаты в Китае самые активные. У того же Рудого случаются периоды, когда о его важных встречах сообщают едва ли не ежедневно.

Белорусский посол ездит по китайским провинциям, где призывает чиновников и бизнесменов к сотрудничеству с нашей страной.

В Пекине он встречается с руководителями крупных компаний и корпораций, и, естественно, приглашает их в «Великий камень».

С руководством компании «Суньпа»

Еще одно из направлений деятельности Кирилла Рудого – реклама белорусской продукции. Напомним, несколько лет назад глава государства раскритиковал посла Павла Латушко за нежелание заниматься продажей отечественных товаров.  

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Пытается Рудый уверить китайцев и в большом туристическом потенциале Беларуси. В связи с этим летом нынешнего года на совещании у Лукашенко посол пожаловался, что у президента крупнейшей туристической корпорации Китая – «солидной дамы» – в минском аэропорту долго потрошили вещи.

Глава государства поддержал предложение Рудого сделать 2018-й в отношениях с Китаем годом туризма. До этого в мае Лукашенко разрешил безвизовый въезд для граждан КНР, имеющих паспорта для официальных поездок.

При этом белорусское посольство в Китае не действует шаблонно. При его поддержке у блога «Гэта Беларусь, Дзетка!» появилась китайская версия.

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В последние годы товарооборот нашей страны и Китая крутился возле отметки в 3 миллиарда долларов, однако импорт существенно превышал экспорт. С учетом того, что власти надеются увеличить экспорт в Китай к 2020 году до 1,5 млрд долларов, у Рудого в ближайшее время работы будет немало.

Кстати, видимо, думая о будущем, он предложил увеличить изучение китайского языка в школах и университетах. Руководство страны думает над ответом.

Кирилл Рудый: белорусы разобщены, боязливы и псевдоактивны

 
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