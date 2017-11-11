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Общество
11.11.2017
Артём Гарбацевич, Наша Ніва
Польша хочет ужесточить условия выдачи карты поляка. Группа белорусов протестует

На днях стало известно, что польский Сейм планирует ужесточить условия выдачи карты поляка: из закона вычеркнут возможность получения карты потомками граждан второй Речи Посполитой, теперь её смогут получить только потомки поляков по национальности, а не по гражданству.

При прежней практике карту поляка получили тысячи белорусов, у которых не было польских корней, но предки которых волей судьбы оказались на территории Западной Беларуси, после Рижского мирного договора ставшей частью межвоенной Польши.

Возможные нововведения возмутили ряд белорусов, инициировавших в некоторых городах страны сбор подписей с просьбой сохранения старой редакции закона. Подписей собрали всего около 400 — тем не менее, их уже отправили в Польшу.

«Наша Ніва» выяснила, зачем это белорусам — мы опросили координаторов этого сбора подписей.

«Если человек захочет, то уедет и так, без карты», — сказала нам координатор сбора подписей в Витебске, Татьяна, которая собрала в городе 10 подписей.

«А если б было хорошо здесь, то и не уезжали бы! У меня сестра поехала, потому что здесь трудно было заработать на жизнь нормальную. Но и не все хотят именно уехать: кто-то зарабатывает там, кто-то хочет, чтобы дети могли учиться бесплатно», — добавила женщина.

«У моего сына один одногруппник работает в Москве за 00, второй, с картой поляка, — в Варшаве за 00, а мой за 500 рублей здесь. Ему семью надо заводить, а как это делать в такой экономической ситуации? Люди ищут, где лучше. Я живу в Беларуси, как и большинство родственников. Но карты поляков имеем, а мало ли что», - пояснила свою позицию координатор по Молодечно, собравшая 25 подписей.

В Гродно собрали около 30 подписей, координировал сбор парень, Михаил, который карту пока не получил.

«Я еще не имею карты поляка. В планах на будущее - переехать. Ведь то, что в стране творится… Невозможно! Настоящие белорусы в душе остаются белорусами», — сказал нам Михаил.

Главный же координатор по стране, представившийся Сергеем, сказал, что новая редакция закона противоречит исторической традиции.

«Национальность — это относительно новое понятие. Во второй РП не было поляков, белорусов и евреев, они были гражданами, а здесь они хотят, чтобы доказывали национальность! А национальности появились при Советах. Значит, потомки людей, которые воевали в одних окопах против нацистов или большевиков и были гражданами второй РП, не смогут получить карту. Мы против», — сказал он.

 
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