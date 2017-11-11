Руководство гродненского автопарка запугивает водителей

Четыре часа на сон в день и один выходной в неделю. В таких условиях вынуждены работать водители Гродненского автопарка № 21.

Разобраться с тем, как выполняется трудовое законодательство на предприятии, пообещали в областной прокуратуре. Однако, если бы не резонансный случай с водителем, который остановил автобус на мосту и на глазах у пассажиров прыгнул в Неман, о ситуации, пожалуй, никто бы и не узнал.

Бунт на корабле так и не состоялся

«Не могут найти никакой управы на руководство автобусного парка, потому что директор является депутатом, в хороших отношениях с прокурором, с Губернатором, малейшее попытки навести порядок среди работников пресекаются сразу. Люди запуганы», — говорит Анатолий Мышкевич, представитель водителей из независимого профсоюза РЭП.

Среднестатистический водитель отрабатывает в автопарке 240 часов в месяц без учета прохождения медосмотра перед рейсом и чистки, уборки салона и заправки автомобиля по окончанию рейса. А это — около 30-ти дополнительных часов в месяц. Домой водители возвращаются в 11 часов вечера, а уже в 4 утра снова встают на работу. В таких условиях работники просто не высыпаются, что еще и приводит к опасной ситуации на дороге. Буквально два дня назад один водитель автопарка заснул за рулем во время рейса и врезался в столб.

По официальной версии — не справился с управлением, так как автобус подрезали

«Водитель сразу после аварии позвонил своим коллегам и сказал, что просто он вырубился, то есть — заснул за рулем, и его понесло в сторону. Но через несколько часов с ним связалось руководство автопарка и, я полагаю, пообещали деньги, чтобы он замолчал», — свидетельствует господин Мышкевич.

Даже при большой загруженности многие водители вынуждены работать в выходные. Ведь при учете выполненной нормы максимальный заработок составляет лишь Br 500-550 в месяц. В течение двух лет выплаты работникам гродненского автопарка уменьшились вдвое. Если еще в 2015-м за час водитель зарабатывал Br 1,7, то сейчас получает только Br 0,9.

Встать на защиту работников некому

«Мы видим сейчас сочетание таких элементов дикого капитализма с одной стороны, а с другой стороны — наихудшее проявление социалистической модели экономики, где рабочие люди не защищены и зависят только от административной воли своего руководства, потому что контракты не предусматривают защиты и каких-то социальных гарантий им не могут дать», — подытоживает правозащитник Владимир Хильманович.

Встать же на защиту работников фактически некому. Профсоюзы при государственных предприятиях отчасти выполняют функцию декоративного придатка органов управления и игнорируют нарушения норм труда и отдыха рабочих.