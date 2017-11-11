Капитан сборной Беларуси – болельщикам: «Жгите по полной!»

11-12 ноября в Минске состоится финал Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных.

В титульном матче сразятся национальные команды Беларуси и США.

Еще не так давно поведение зрителей на теннисе было довольно строго регламентировано: не приветствовались даже единичные выкрики и свист. Но времена меняются. Сейчас болельщики довольно бурно реагируют даже на чопорном лондонском «Уимблдоне».

И всё же капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров в интервью «Прессболу» несколько неожиданно сформулировал свое послание поклонникам наших теннисисток:

— Пожелание одно: прийти 11 и 12 ноября на «Чижовка-Арену» и поддержать белорусскую команду. Как можно громче, по-футбольному. Это однозначно заводит девчонок, у них закипает адреналин. Хотя это и теннис, подразумевающий тишину во время розыгрыша, но в паузах ни в чем себе не отказывайте. Жгите по полной!

Беларусь-США: битва красавиц