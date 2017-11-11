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11.11.2017
Meduza
Президент Филиппин рассказал, что в юности убил человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в 16 лет зарезал человека.

Это заявление он сделал во время выступления перед филиппинской общиной во вьетнамском городе Дананг, где проходит саммит АТЭС.

Родриго Дутерте. Фото: Reuters

«В 16 лет я уже убил человека», — сказал Дутерте.

Представитель президента заявил, что тот сказал это «в шутку».

Ранее Дутерте уже делал похожие признания. Во время президентской кампании он рассказал, что был исключен из колледжа за то, что ранил выстрелом оскорблявшего его студента. В 2015 году филиппинская версия журнала Esquire цитировала слова Дутерте о том, что он, «возможно», в 17 лет зарезал человека. В Дананге филиппинский лидер мог описать тот же инцидент, предполагает AFP.

Помощники Дутерте неоднократно советовали журналистам не верить всему, что говорит филиппинский лидер, поскольку он «часто шутит или преувеличивает», пишет AFP.

В 2016 году в совершении убийства Дутерте обвинил бывший наемный убийца Эдгар Матобато. Он рассказал, что в 1980-е и 1990-е состоял в преступной группировке «Эскадрон смерти из Давао», созданной, по его словам, Дутерте, который тогда был мэром города Давао. По словам Матобато, за два десятилетия участники банды убили по приказу Дутерте около тысячи человек. Преступник утверждал, что одно убийство мэр совершил сам, расстреляв из пистолета-пулемета агента Национального бюро расследований.

После избрания президентом Филиппин в мае 2016 года Дутерте объявил в стране «войну с наркопреступностью», которая обернулась многочисленными внесудебными казнями. Западные страны высказывали беспокойство в связи с политикой Филиппин, из-за чего Дутерте обвинял их в лицемерии.

На посту президента Дутерте послал к черту Барака Обаму, тогда занимавшего пост президента США, грозил выбрасывать из самолета коррумпированных чиновников и заявлял, что готов убить столько же наркозависимых, сколько Адольф Гитлер убил евреев.

 
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