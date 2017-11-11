Социолог: Маленькая зарплата может разрушить и самое сильное государство

Грозит ли Беларуси молдовизация, когда дети-мигранты содержат стареющих родителей?

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Можно ли остановить этот процесс – рассказали Завтра твоей страны экономист и социолог.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в «Белгазете» прогнозирует: «Еще десять лет — и объем денежных переводов белорусов из-за рубежа своим стареющим родственникам будет таким же, как в Таджикистане или Армении».

Можно ли остановить процесс, которому экономист дал определение «молдовизация Беларуси»?

О том, что этот тренд – сегодняшняя реальность, свидетельствует статистика денежных переводов.

По данным Центробанка Российской Федерации, объем трансграничных переводов физических лиц в Беларусь составил в 2016 году 263 млн долларов. По сравнению с 2015 годом, он вырос на 33 млн долларов (12,5%).

Экономист Борис Желиба отмечает, что нет точной статистики, сколько белорусов работает в России – по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.

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