Плюс один. Еще одна беларусская теннисистка ждёт ребенка

Не только Виктория Азаренко пропускает финал Кубка Федерации по семейным обстоятельствам. По схожим причинам в команду не заявлена и Ольга Говорцова.

Как стало известно «Салідарнасці», Ольга Говорцова сейчас ожидает пополнения. Парень девушки — хоккеист.

На интересное положение теннисистки во время пресс-конференции в предверии финала намекнул и тренер женской беларусской сборной Эдуард Дубров.

«Оля сейчас в Минске. На матчи она должна прийти, во всяком случае обещала. У нее скоро планируются изменения в жизни — положительные. Мы очень рады за неё. Она сделала большой вклад в наш успех — играла в Канаде, России и у нас дома. Хорошего здововья ей и успехов в жизни».

Ольге Говорцовой 29 лет. Она побеждала на восьми турнирах WTA в паре, была 35-й ракеткой мира в одиночке, а на Шлемах доходила до четвертьфинала Уимблдона в 2015-м году. Говорцова — одна из самых опытных теннисисток Беларуси. За сборную она играет с 2008 года. За это время она провела на корте 39 матчей.

Финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США пройдет 11-12 ноября в «Чижовке-Арене».