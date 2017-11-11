Беларусь – США: битва красавиц

11-12 ноября в Минске проходит финал Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных.

За титул сражаются Беларусь и США. Помимо спортивной интриги этот матч будет иметь добавленную эстетическую стоимость: ведь на корт выйдут не только успешные теннисистки, но и настоящие красавицы.

Вот как участниц финала представила «Трибуна».

Субботняя программа такова:

14.30

Александра Саснович — Коко Вандевеге.

Арина Соболенко — Слоан Стивенс

Воскресная предварительно выглядит следующим образом:

14.00

Арина Соболенко — Коко Вандевеге

Александра Саснович — Слоан Стивенс

Вера Лапко / Лидия Морозова — Элисон Риске / Шелби Роджерс