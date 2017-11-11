Беларусь – США: битва красавиц
11-12 ноября в Минске проходит финал Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных.
За титул сражаются Беларусь и США. Помимо спортивной интриги этот матч будет иметь добавленную эстетическую стоимость: ведь на корт выйдут не только успешные теннисистки, но и настоящие красавицы.
Вот как участниц финала представила «Трибуна».
Субботняя программа такова:
14.30
Александра Саснович — Коко Вандевеге.
Арина Соболенко — Слоан Стивенс
Воскресная предварительно выглядит следующим образом:
14.00
Арина Соболенко — Коко Вандевеге
Александра Саснович — Слоан Стивенс
Вера Лапко / Лидия Морозова — Элисон Риске / Шелби Роджерс
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