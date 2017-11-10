Стали известны победители «Листопада»

10 ноября завершился 24-й Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». Главный приз — Гран-при — ушел эстонскому фильму «Ноябрь». Об остальных результатах — в материале AFISHA.TUT.BY.

В основном конкурсе игрового кино лучшим стал фильм «Ноябрь» театрального режиссера из Эстонии Райнера Сарнэта. Он же удостоился приза за лучшую операторскую работу.

Кадр из фильма «Ноябрь»

— С одной стороны, это зрелищное кино, которое захватывает экспрессивной фактурой черно-белого изображения, — рассказывает программный директор фестиваля Игорь Сукманов. — С другой стороны, внимание приковывает идея взглянуть на Эстонию не как на христианскую страну, а как на языческую. Здесь авангард и радикализм идут рука об руку с мифотворчеством, сказкой, фантазией, снами, а театральность — с реалистичностью.

Полный список призов основного конкурса игрового кино:

приз «За лучшую режиссуру» — «Иней», режиссер Шарунас Бартас (Литва, Франция, Польша, Украина);

приз «За лучшую женскую роль» — «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (Россия, Финляндия, Германия);

приз «За лучшую мужскую роль» — «Вестерн», режиссер Валеска Гризебах (Германия, Болгария, Австрия);

приз «За лучший сценарий» — «Гранатовый сад», режиссер Ильгар Наджаф (Азербаджан).

В конкурсе дебютных первых-вторых картин «Молодость на марше» главный приз получила болгарская лента «Три четверти» режиссера Илиана Метева. Спецприз жюри завоевал индийский фильм «Смутьян» Миранши Наик.

Кадр из фильма «Три четверти»

— «Три четверти» — поистине киноманское кино, но не только потому, что вы сможете уловить огромное количество отсылок, — подчеркивает Сукманов. — Здесь реальность становится вдохновителем сюжета, и еще попробуй разберись, где здесь начинается игровое кино и заканчивается документальное. И заканчивается ли.

Призы в документальном конкурсе распределились следующим образом:

Гран-при «За лучший документальный фильм» — «Удивительные неудачники: другой мир», режиссер Арунас Мателис (Литва, Италия, Швейцария, Бельгия, Латвия, Великобритания, Ирландия, Испания);

специальный приз жюри — «Город солнца», режиссер Рати Онели (Грузия, США, Катар, Нидерланды).

Главный же приз конкурса национальных киношкол достался картине «Узы» режиссера Польской национальной школы кино, телевидения и театра в Лодзи Зофьи Ковалевской.

Лучшим белорусским фильмом в секции национального кино стала картина «Завтра» начинающего режиссера Юлии Шатун. Лента широко обсуждалась в последние фестивальные дни как зрителями на показах, так и критиками. Российский журналист газеты «Труд» Леонид Павлючек написал у себя в «Фейсбуке», что «смотреть на это без комка в горле невозможно. Не только благодаря горькому жизненному материалу, который редко попадает на белорусские экраны. Но и благодаря поразительно точной интонации, с которой Юлия Шатун рассказывает эту типичную для Беларуси (да и для всего постсоветского пространства) историю».

Кадр из фильма «Завтра»

Приз в белорусской секции «За лучший документальный фильм» ушел ленте «Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами», режиссер Борис Николайчик. А лучшей анимационной картиной стал фильм «И луна остановилась» режиссера Юлии Рудицкой.

Приза международного жюри кинопрессы «Фипресси» за лучший дебют удостоилась картина грузинского режиссера Рати Онели «Город солнца».