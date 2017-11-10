Апелляционный комитет вернул 3 очка БАТЭ

Белорусская федерация футбола, рассмотрев апелляцию БАТЭ по делу Веремко, приняла решение отменить вердикт дисциплинарного комитета о лишении борисовского клуба 3 очков. Вместе с тем ФК БАТЭ признан виновным и наказан денежным штрафом в 2 тысячи базовых величин (46 тысяч рублей).

Напомним, в 23-м туре БАТЭ дома разгромил «Слуцк» (6:0), однако 13 октября ДК АБФФ принял решение засчитать БАТЭ техническое поражение из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию. В результате БАТЭ лишили трех очков.

10 ноября апелляционный комитет БФФ отменил это решение, сообщает «Трибуна». В состав апелляционного комитета входят адвокаты Александр Назаров и Евгений Малиновсикий, телекомментатор Владимир Новицкий, предприниматель Андрей Балабин. Председателем комитета является Назаров.

Отметим, что за 2 тура до конца сезона в таблице чемпионата лидирует «Шахтер», который теперь на 1 очко опережает БАТЭ, на три очка минское «Динамо».