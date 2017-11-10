Письмо в прошлое: «На этом, дорогие предки, ваше людоедское государство и погорело»

Жаль, что нету шанса отправить при помощи капсулы времени письмо в прошлое. Потому что повод извиниться есть и причины для стыда имеются.

В большой истории с празднованием или непразднованием столетия октябрьского переворота помимо разного прочего есть еще одна история, маленькая, зато увлекательная: по всей стране вскрывают капсулы с посланиями, которые в 1967 году отправляли в будущее, нам, счастливым обитателям ХХI века, тогдашние советские люди. Советские люди нам ожидаемо завидуют (кстати, правильно делают, все еще правильно делают, несмотря на происходящие вокруг прелести), а вот мы неожиданно стыдимся. То есть самые разные люди, отнюдь не только сторонники КПРФ, вдруг сообщают, что им стыдно, поскольку мы до сих пор не освоили Марс.

В этих посланиях из 1967-го почему-то часто пишут про Марс. Ну, например: «Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику». А если на Марс потомков не отправляют, все равно рисуют картины светлого будущего, которое нашим будущим не стало: «Вы живете в такое время, когда в понимание жизненных явлений широким фронтом вместе с усиленной атакой физики, вошли химия, математика, кибернетика; в области воздушного транспорта созданы самолеты с вертикальным взлетом и сверхзвуковые реактивные лайнеры, способные перевозить около 700 пассажиров; вы свидетели новых городов в виде одного дома на миллион жителей, и все это создано упорным трудом советского народа».

И вот теперь многим стало стыдно за брошенный без присмотра Марс. И за непостроенный муравейник на миллион жителей.

Знаете, жаль, конечно, что нету шанса отправить при помощи капсулы времени письмо в прошлое. Потому что повод извиниться есть и причины для стыда имеются. Вот только Марс тут совершенно ни при чем. Будем еще на Марсе. И вообще, можно долго перечислять технологические прорывы, за эти пятьдесят лет случившиеся с человечеством. В одной только информационной сфере произошло столько всего, что даже самым смелым фантастам в 1967-м не грезилось, ни в СССР, ни в США, и теперь, дорогие предки (там, в этих капсулах, через раз — «дорогие потомки», и, видимо, как-то так должно звучать ответное обращение), нам, чтобы попасть в лучшую библиотеку мира, даже нет нужды вставать с дивана. Правда, мы не так уж часто по библиотекам скитаемся, но ведь возможность лучше, чем ее отсутствие. Но это все дела мировые, а давайте-ка лучше о своем, о домашнем, дорогие предки.

Ваше людоедское государство, дорогие предки, приучало вас не жить, а жертвовать собой во имя (не так уж важно, во имя чего, тут прочерк, нужное вписать, сообразив, откуда дует ветер). Когда вы писали эти свои послания, вы даже вспомнить боялись, что совсем еще недавно ваше государство истребляло вас миллионами. Просто так, без внятных причин, да и какие тут могут быть причины. Оно запрещало вам читать и думать свободно, так что, возможно, зря я про лучшие библиотеки мира — это все звучит как издевательство, простите великодушно, не хотел обидеть. На этом ваше людоедское государство и погорело, из-за этого и сломалось. Построило, отняв у вас еще кусочек нормальной жизни, тысячи ни для чего не нужных танков, и хрустнуло. Но, как постепенно выясняется, не вовсе издохло. Однако про это позже.

А пока — как не похвастаться — мы получили возможность жить. Просто жить. Выстраивать вокруг себя человеческую жизнь. Вернуться в огромный и удивительный мир, от которого ваше людоедское государство вас отрезало, смотреть на него, думать, как он устроен. Обживать свою гигантскую страну, которую вы, со своими рекордами, социалистическими соревнованиями и задачей догнать и перегнать Америку, не особенно замечали. Да, не сразу и не без жертв, но получили такую возможность и почти научились такой возможностью пользоваться.

Ах, как бы я хотел продолжить хвастаться. Написать, например, что сам язык, на котором написаны послания из капсул, фальшивый насквозь язык невозможен здесь больше. Что детей не учат ходить строем и не готовят из них будущих ветеранов грядущих войн. Что нам не рассказывают, будто мир состоит исключительно из наших врагов, которые давят и угнетают наших обманутых друзей, не успевших пока проникнуться нашей мудростью. Что слово «пропаганда» осталось разве что в учебниках по пиару, хоть вы и не знаете, что такое пиар.

Хотел бы, да не могу, потому что жива и здравствует псевдопатриотическая трескотня, и хватает вокруг фальшивого гнева пополам с фальшивым восторгом, и, кажется, эти двое скоро совсем затопчут здесь обычную человеческую речь. Потому что детей обряжают в одинаковую форму, учат ходить строем и заставляют штурмовать деревянный Рейхстаг. Книги — потихоньку, без спешки, шажочек за шажочком, запрещают. Потому что с пропагандой все в порядке, а на месте КПСС у нас теперь РПЦ, но это не сильно меняет дело. И каждый утюг готов рассказать, будто мир состоит исключительно из наших врагов.

Слово «жить» куда-то спряталось, зато вернулось словосочетание «жертвовать собой во имя». Не так уж важно, во имя чего, тут прочерк, нужное вписать, сообразив, откуда дует ветер. Во имя счастья братского сирийского народа, допустим, думаю, такой ход мысли будет вам понятен. Потому что бессменный наш вождь уже перещеголял по времени нахождения у власти вашего бессменного вождя (впрочем, вы ведь у себя в 1967-м еще и не представляете, сколько вам с вашим вождем жить и во что он в конце концов превратится). Наш говорит пока довольно внятно, но уже обсуждает без стеснения с рабочими компрессорного завода проблемы защиты планеты от метеоритов, а это тревожный симптом.

Был тут в моде такой демотиватор (ну, демотиватор, смешная картинка с подписью, вроде плакатов у вас в «ленинском уголке», только действительно смешная): будто бы ваш Гагарин из вашего прошлого в наше будущее звонит, тоже, разумеется, спрашивает про Марс, а потом выкатывает глаза и, не веря себе, уточняет: «С кем воюете?» Да, представляете себе, воюем, и как раз потому воюем, что ваше людоедское государство добивать не стали. Опять дали идее дутого величия себя очаровать. Опять на место «жить» пустили это клятое «во имя». Опять полезли в чужие дела, не доделав своих.

Просто один тот факт, что эта зомби-идея из могилы выползла, хотя бы ощущают проблемой, а вот другие превращают его в предмет национальной гордости. И пока вторых больше, чем первых, будем воевать, а жить не будем. Некогда жить, надо изобретать, чтобы там еще вписать после этого самого «во имя».

Вот за это простите. У нас был шанс, которого у вас не было. И мы его, похоже, упустили. А Марс что. До Марса доберемся. Есть тут такой Илон Маск… А, нет, не наш академик, вообще капиталист из Америки… Ладно, не важно, это все трудновато будет объяснить.