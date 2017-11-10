В какие проекты белорусский бизнес готов вложить 100 миллионов долларов

Эксперты назвали три составляющие для роста стартап-индустрии в Беларуси.

1. Венчурные инвестиции

По словам заместителя директора Центра деловых коммуникаций БЕЛБИЗ Анастасии Хоменковой, бизнес-среда в Беларуси меняется достаточно быстро. Проходят обучающие курсы для бизнес-ангелов и растут контакты с инвесторами из других стран. Эти факторы положительно сказываются на интересе к стартапам и их популярности у инвесторов.

Как показывает исследование «Венчурное финансирование в Республике Беларусь», белорусский бизнес готов инвестировать в технологические стартапы до 100 миллионов долларов в год.

Белорусские инвесторы считают наиболее привлекательными для венчурных инвестиций сферы искусственного интеллекта, финансовых технологий, технологические разработки для здоровья, программы виртуальной реальности.

— Если раньше стартапы поддерживали только международные компании, то сегодня, если смотреть по хакатонам – площадкам для создания стартапов — видно, что бизнес, консалтинговые компании и банки стали активно поддерживать стартапы, — говорит Анастасия Хоменкова.

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